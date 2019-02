(Görüntülü) Aatif Chahechouhe: "Fenerbahçe'de değişim çok hızlı yaşandı"

"Fenerbahçe'den giden oyuncular takımın ihtiyacı olan oyunculardı" "Fenerbahçe'ye Türkiye'yi hiç tanımayan bir teknik direktör geldi" "Burası çok güzel bir ülke. Benim yabancı oyunculara verebileceğim tek tavsiye; buraya gelmeleri olur" "Rizespor'a yeni hedefler için geldim" "İlk hedefim takımımızı ligde tutmak" "Türkiye'de nereye gidersem gideyim uyum sorunu yaşamam" "Kaptan olmayı beklemiyordum" "Fenerbahçe'de değişim uzun vadeye yayılabilirdi" "Yeniden Fenerbahçe'ye dönmemin mümkün olmadığını düşünüyorum" "Fenerbahçe'ye dair aklımda hep güzel hatıralar olacak. Onlar için en iyisini diliyorum" Aytekin KALENDER / RİZE, () Çaykur Rizespor'un devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Rize'de çok iyi karşılandığını belirtirken, eski takımı Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılı sürecin nedenini ise kulüpte yaşanan hızlı değişimlere bağladı. Yeni transferler ile birlikte Çaykur Rizespor'un ligde üst üste kazandığı maçları değerlendiren Aatif, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı özel açıklamada, Rizespor'un sezon başında da iyi bir ekibe sahip olduğunu ifade ederek, "Sadece biraz şansızlardı. Takımın yükselişini sadece benim transferim ile bağdaştıramayız. Çok fazla kazanabileceğimiz maçlar vardı ama bunların çoğunda puan kaybı yaşandı. Süper Lig'de her şey hızlı gelişiyor. Ligin ilk devresinde fazla galibiyet alıp, ikinci yarıda düşüşe de geçebiliyorsunuz" diye konuştu. "BURAYA YENİ HEDEFLER İÇİN GELDİM" Çaykur Rizespor'a transfer sürecini anlatan Aatif, "Fenerbahçe'deki son 4 ayımda kadro dışı kaldığım için oynayamamıştım. O süre zarfında çok fazla benimle ilgilenen takım olmamıştı. Daha sonra Rizespor'un bir ilgisi oldu ve Fenerbahçe ile anlaştılar. Bende kulüp ile anlaşıp buraya geldim. Aslında bu süreçte her şey çok hızlı ilerledi. Buraya gelmemde özellikle teknik direktörümüz Okan Buruk ve sportif direktörümüz Yılmaz Bal'ın çok büyük katkısı oldu. Fas'ta bulunduğum sırada her ikisiyle de görüştüm ve beni ikna etti. Buraya yeni hedefler için geldim. Rizespor'u tercih etmemin esas nedeni de buydu. Demir Grup Sivasspor'daki gibi yeniden kendimi zorlamak ve denemek istedim" dedi. "İLK HEDEFİM TAKIMIMIZI LİGDE TUTMAK" Karadeniz temsilcisi ile sezon sonuna kadar anlaşan Faslı futbolcu, 'ya yaptığı açıklamada kulüpteki geleceği ile ilgili, "6 aylığına bu kulübe geldim ve tecrübelerim ile takımımızı ligde tutmak istiyorum. Benim ilk hedefim bu ve sezon sonuna kadar başka şeyleri düşünmek istemiyorum. Sezon sonunda ligde kalırsak, iyi bir konumda olursak ve kulüp de beni tutmak isterse bu konuyu oturup görüşürüz" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE'DE NEREYE GİDERSEM GİDEYİM UYUM SORUNU YAŞAMAM" Aatif, Çaykur Rizespor'a hemen uyum sağladığını vurgulayarak, "Diğer yabancı futbolculara göre benim uyum sağlamam daha kolay oldu. 4 yıl Sivas, 2,5 yıl İstanbul olmak üzere yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burayı artık çok iyi biliyorum. Türkiye'de nereye gidersem gideyim uyum sorunu yaşamam. Burası çok güzel bir ülke. Benim yabancı oyunculara verebileceğim tek tavsiye; buraya gelmeleri olur. Rize'de bir aile ortamı var. İnsanları size karşı çok sıcakkanlı ve misafirperver oluyor. Ben uyum konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Ailem şu an İstanbul'da ve buraya gelirken onlardan uzak olacağımı biliyordum ama hayatta bazı şeylerden fedakarlık etmeyi bilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı. "KAPTAN OLMAYI BEKLEMİYORDUM" Takıma yeni katılmasına rağmen kaptanlık görevine getirilen Aatif, 'ya, "Buraya gelirken kaptan olmayı beklemiyordum. Öyle bir beklentim yoktu ama bu durum beni çok onurlandırdı. Hocamızla zaten Sivas'ta beraber çalışmıştık. O'nu çok iyi tanıyordum. Buraya geldiğimde bana kaptanlık görevini verdiği söyledi. Bende bu görevi layığıyla yerine getirmeye çalışacağım. Ben buraya geldiğimde kulüp personeli, yöneticiler ve taraftarlarımız beni çok iyi karşıladı. Bundan dolayı çok mutlu oldum ve kendimi çok değerli hissettim. Ben bu kulüp için elimden geleni yapıp, takımımızı ligde tutmak istiyorum. Kazandığımız üç maçta da kişisel olarak çok iyi bir futbol sergilediğimi düşünmüyorum ama bunlar zamanla düzelecektir. 4 ay futboldan uzak kaldım. Zamanla daha iyi duruma gelip, kritik anlarda takımı sırtlayacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı. "TÜRKİYE'Yİ HİÇ TANIMAYAN BİR TEKNİK DİREKTÖR GELDİ" Eski takımı Fenerbahçe'nin ligde istediği konumda olamamasını da değerlendiren Aatif, "Fenerbahçe'de değişim çok hızlı yaşandı. Yönetim, başkan, teknik direktör değişti, üstüne bir de Türkiye'yi hiç tanımayan bir teknik direktör geldi. Takımdan sezon başında birçok oyuncu gitti ve bu giden oyuncular aslında takımın ihtiyaç duyduğu isimlerdi. Türkiye'de çok zorlu bir lig mücadelesi yaşanıyor. Değişim elbette olacaktı ancak daha uzun vadeye yayılabilirdi diye düşünüyorum. Şu an hem kulübü hem de ülke futbolunu çok iyi tanıyan Ersun Yanal teknik direktörlük görevine getirildi. Transfer döneminde benimle birlikte kadro dışı kalan kaptan Volkan Demirer ve Nabil Dirar takıma geri döndü. Yeni gelen oyuncularda bence çok iyi isimler. İlk etapta üst sıralara yaklaşıp, sezonu iyi bir yerde bitireceklerini düşünüyorum" dedi "YENİDEN FENERBAHÇE'YE DÖNMEMİN MÜMKÜN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Sezon sonu Fenerbahçe'ye yeniden dönmek gibi bir hedef içerisinde olmadığını belirten Aatif, "Gerçekçi olmak lazım. Yeniden Fenerbahçe'ye dönmemin mümkün olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de geçirdiğim 2,5 senede çok şey öğrendim ve güzel zamanlar geçirdim. Fenerbahçe'ye dair aklımda hep güzel hatıralar olacak. Onlar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe kariyerime aslında fazla kötümser bakmıyorum. İlk gittiğim dönemde, özellikle Aykut Kocaman zamanında çok fazla forma şansı buldum ve ilk on bir oyuncusu oldum. Bu sezon başında dizimden bir operasyon geçirdim. Daha sonra bir teknik direktör değişikliği oldu ve kadro dışı kaldım. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Bu tarz takımlarda oynayabilmek çok kolay değil. Rizespor ile birlikte önümde yeni bir sayfa açıldı ve şu an buna odaklanıyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.