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(Görüntülü) A Milliler bayramlaştı

  Tolga YILDIRIM - Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, () - Antalya'da Fransa ve İzlanda maçının kampına devam eden A Milli Futbol Takım'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.  Teknik direktör Şenol Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları...

 

Tolga YILDIRIM - Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, () - Antalya'da Fransa ve İzlanda maçının kampına devam eden A Milli Futbol Takım'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.  Teknik direktör Şenol Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kampında bayramlaştı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Otel'de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop katıldı. Bayramlaşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf çektirdi.

TFF yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, Milli takımın ve Türk milletinin bayramını kutladığını söyledi.

Teknik direktör Şenol Güneş ise futbolcu ve ailelerinin bayramını kutladı. Önemli maçlar oynayacaklarını ve her günün bayram tadında geçmesini dileyen Güneş, "Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur" dedi.

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