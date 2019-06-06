(Görüntülü) A Milli Takım, Konya'ya geldi

İsmail AKKAYA / KONYA () - Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.



2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'da 11 gün süren kamp çalışmasının ardından THY'ye ait uçakla bugün Konya'ya geldi. Teknik direktör Şenol Güneş nezaretindeki kafile, kamp yapacağı otele geçti. Milli takım, bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda basına kapalı olarak antrenman yapacak.



42 BİN KİŞİLİK STATTA BİLETLER TÜKENDİ



Teknik direktör Şenol Güneş, yarın saat 20.00'de yine aynı statta basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından da milli takım antrenman yapacak. Fransa Milli Takımı da yarın kentte olacak. Kırmızı beyazlı ekip 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'de Fransa ile karşılaşacak. 42 bin kişilik stadın maç biletleri ise günler önce tükendi.