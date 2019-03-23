(Görüntülü) A Milli Takım, Eskişehir’e geldi

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşma için Arnavutluk'tan özel uçakla Eskişehir’e geldi. A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak. Pazartesi akşamı oynanacak maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncuları taşıyan özel uçak Arnavutluk’tan kalkarak saat 20.00’de Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Pasaport işlemlerinin ardından Güneş ve oyuncular havalimanında bekleyen takım otobüsüne binerek kampa girecekleri otele geçti. Arnavutluk takımını 2-0’lık skorla geçen millilerin oldukça keyifli olduğu gözlendi.