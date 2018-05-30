(Görüntülü ) A Milli Kadın Hentbol Takımı, İspanya'ya 22-17 yenildi

Türkiye - İspanya: 17-22 Sinan HARMANCI / AMASYA, () SALON: Amasya Yeni Spor Salonu HAKEMLER: Marija Ilieva, Karbeska Silvana (Makendonya) TÜRKİYE: Beyza Karaca 1, Cansu Akalın, Burcu Dindar 3, Nurceren Göktepe Akgün, Sibel Karameke 1, Asli Iskıt 8, Irem Beyza Türkoğlu 1, Ceren Coşkun 1, Merve Durdu, Fatma Atalar, Yasemin Tekin Şahin 1, Sıla Elif Aydın, Halime Beykurt, Yasemin Güler, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya. İSPANYA: Silvia Martın Arderıus, Silvia 1, Navarro Gımenez, Jennifer Bermoje Gutıerrez 2, Maitane Etxeberrıa Martınez 1, Paula Avıla Garcıa 3, Barba Gonzalez de Garıbay 1, Lara Gonzalez Ortega, Mireya Gonzalez Alvarez 7, Alicia Fernandez Fraga, Ana Gonzalez Sanchez, Hernandez Rodrıguez 2, Ivet Musons Gımeno, Ainhoa Hernandez Serrador, Darly Zoobı de Paula, Seynabou Rodrıguez Mbengue, Alexandrina Cabral Barbosa 5. İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Sıla Elif Aydın, Burcu Dindar, (Türkiye), Paula Avıla Garcıa, Lara Gonzalez Ortega (İspanya) İLK YARI: 9-9 Amasya'da 2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6’ncı Grup 5’inci maçında, İspanya Türkiye’yi 22-17 mağlup etti. Amasya Yeni Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türkiye maça hızlı başladı. Millilerin ataklarını İspanya Milli Takımı Kalecisi zaman zaman kesti. Mücadelenin ilk yarısı 9-9 berabere tamamlandı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü Türkiye elinde bulundurmasına rağmen Türkiye maçı 22-17’lik skorla kaybetti. Türkiye, 4‘üncü maçında Litvanya ile 26 Mart 2018 tarihinde karşılaştı. Milliler maçtan 30-24 üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye Gruptaki ilk galibiyetini aldı. Grupta son puan durumu şöyle: 1’inci 6 puanla İspanya, 2’inci 5 puanla Almanya, 3’üncü 3 puanla Türkiye ve 4’üncü 2 puanla Litvanya olarak sıralandı.