(Görüntülü) A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya hazırlıklarını tamamladı(özel)

Taha AYHAN / MALATYA () - CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Malatya'da Slovakya ile yapacağı dördüncü maçının hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 14.00'te Slovakya ile Malatya Merkez Spor Salonu'nda karşılaşacak milliler, yaptıkları son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Oynadığı 3 karşılaşmayı kazanarak 9 puanla grubun zirvesinde yer alan milli takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması yüzleri güldürdü. Millilerin muhtemel kadrosunda ise pasör Aslan, pasör çaprazı Adis, smaçörler Burutay Yasin ikilisi, orta oyuncular Doğukan ve Çağatay, libero da Burak yer alıyor. ÖZBEY: ANTRENÖRLÜK HAYATIM BOYUNCA KAYBETTİĞİM BİR TANE MİLLİ MAÇ VAR A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Slovakya ile oynadıkları ilk maçın tablosunun çok önemli olduğunu belirterek, "İyi bir takım Slovakya, çok fizikli, çok yeterli bir takım. Onları Malatya'da iyi ağırlamamız lazım. Seyircimize ihtiyacımız var. Gerçi Malatya'ya geldiğimiz günden beri hiçbir dakika bizi yalnız bırakmadılar. Devamlı bizle beraberlerdi. Çok ilgi var, çok sevgi var ve inanılmaz gayretli bir taraftarımız var. Onlarla beraber burada Slovakya'yı yenip, buradan Trabzon'a geçim Belçika maçını oynamak istiyoruz. Gerçekten iyi bir maç olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de benim antrenörlük hayatım boyunca kaybettiğim 1 tane milli maç var. Başka kaybetmek istemiyorum" dedi. MERT: FINAL FOUR'A GİTMEK İSTİYORUZ İdmandan sonra soruları yanıtlayan Libero Burak Mert, Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydederek, "3'te 3 yaptık. Rakiplerimizin ikisini deplasmanda birini de Sivas'ta yendik. Ülkemizde oynayacağımız 2 maç bizim için çok önemli. Bundan sonraki hedef zaten Final Four. Oraya hazırlamaya yönelik devam edeceğiz çalışmalarımıza. İki maçı ülkemizde alıp bu işi garantileyip Final Four'a otomatikmen katılmak istiyoruz" diye konuştu. ÜNVER: FINAL FOUR'A GİTMEK İSTİYORUZ Smaçör İzzet Ünver de 3'üncü maçta Slovakya'da farklı bir senaryo olduğunu belirterek, "Bizde beklemiyorduk 3-0. Rahat geçti maç ama burada öyle olacağını düşünmüyorum. Slovaklar bu grubun en iyi takımlarından biri. Bence en iyi rakibimiz. Ev sahibi avantajımızı kullanmak istiyoruz. Malatya halkının desteğiyle de buradan galibiyle ayrılıp Final Four'a gitmek istiyoruz" dedi. BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ: ŞEHRİN HAVASI MÜKEMMEL Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üsündağ ise Erkekler Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Malatya'da oynayacağımız bu 4'üncü maçımız. Biz milli takım müsabakalarını da Türkiye'de Anadolu'ya yaymayı ve Anadolu'da oynamayı arzu ediyorduk. İlk maçımızı ev sahibi olarak Sivas'ta oynadık ve muhteşem bir ortam, muhteşem bir destek. Aksa Sigorta Kupa Voley turnuvası organizasyonunu Malatya'da yaptık ve oda bir ilkti. En üst düzey bir organizasyonla bir ilkti. Çok muhteşem bir ilgi alaka ve voleybola olan sevgiyi burada gördük ve yaşadık. Dolayısıyla da bu konuda duyarsız kalmamız söz konusu değildir. İlk aldığımız organizasyonda da milli takımın da burada oynamasını ve bir milli maçın buraya yakışacağını düşünmüştük. Slovakya maçını buraya organizasyonunu yaptık, burada oynanmasını sağladık. Dolayısıyla takımda 2 gün erken geldi ve burada şehirde voleybola olan ilgiyi çok inanılmaz bir şekilde görüyoruz, yaşıyoruz. Burada geldiğimiz günden beri bu tür organizasyonun başından beri elinde bütün desteğini esirgemeyen takımların rahat edebilmesi için her türlü imkânları sağlayan emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yarın da 14.00'da müsabakanın oynanacağı saatte bütün Malatyalı voleybol severleri, sporseverleri davet ediyoruz. Televizyondan da canlı naklen yayınlanacak bu maç zaten. Bekliyoruz, inşallah 4'üncü galibiyeti de burada elde etmiş oluruz. Ben başarılar diliyorum. Takım iyi, moral motivasyon en üst seviyede. İnşallah yarın mutlu sona ulaşırız. Malatya'daki taraftarın ilgisine '10 numara 5 yıldız' derlerdi, modaydı ama ben demiyorum. Ben 10 numara 10 yıldız diyorum. Şehrin havası da mükemmel, Malatya aslında bir tek futbol şehri değil de eğer imkânlar yaratılırsa Malatya bütün spor şehri bence. Bütün branşlara kucak açmış, her yönüyle bu konuda eksiksiz görevini yerine getiren ve destekleyen bir şehirdir. Kendi şehrim ve memleketim diye demiyorum bunu. Biz bunu gördük yaşadık ve görüyoruz ve yaşıyoruz da. İnanın bugün başka bir branşta burada bir organizasyon yaptığında bu ilgiyi bu alakayı inanın aynısını görecektir ve daha fazlasını görecektir. Geldiğimiz günden beridir çok mutluyuz, çok memnunuz. İnşallah sonuçta iyi olur mutlu ayrılırız bu şehirden."