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(Görüntülü) 89 yaşında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılıyor

Selin GÜRSEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, ()   BUGÜN gerçekleşen 30'uncu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dün Show Swim etkinliği yapıldı. 30 yıllık tarihi boyunca 29 kez yarışmaya katılan 89 yaşındaki...

Selin GÜRSEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, ()


 

BUGÜN gerçekleşen 30'uncu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dün Show Swim etkinliği yapıldı. 30 yıllık tarihi boyunca 29 kez yarışmaya katılan 89 yaşındaki Levent Aksüt başta olmak üzere bu zamana kadar yarışa en çok katılan Fatma Nazan Göğen, Ignat Kazmalı ve Zimbabveli Olimpiyat Şampiyonu yüzücü Kirsty Coventry gösteri yüzüşü yaptı.

Hem yurt içinden hem yurt dışından binlerce kişinin kayıt yaptırdığı yarışta bin 200 Türk bin 200 yabancı sporcu yer alacak. Büyük yarışma öncesinde gerçekleşen Show Swim etkinliği ise birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte 88 yaşındaki Levent Aksüt, diğer üç yüzücü ile birlikte Boğaz sularına atladı.

"UÇAK RÖTAR YAPINCA YARIŞA YETİŞEMEDİM"

Yüzmeyi 17 yaşında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde öğrendiğini ifade eden Aksüt, "Kulübün 6 başkanlığını da yaptım.  O süre zarfında çok çocuk yetiştirdik. Sonra yine o kulüpte öğrendiğim aletli jimnastik yaptım. İstanbul Aletli Jimnastik Şampiyonu oldum. 1999 yılında ilk defa bu yüzmelere başladık. Ve o zamandan beri yüzüyorum. Bir sene Amerika'ya gitmiştim, dönüşte uçak rötar yaptı. Yetişemedim. Onun için bu sene 29'uncusunu yüzmüş olacağım" dedi.

"İKİ DEFA KENDİ KATEGORİMDE 1'İNCİ OLDUM"

Yüksek mühendis mimar olan ve hala mimarlık yapan Aksüt, "Gençlere emsal olmak istiyorum. Ben şimdi 88'i bitirdim 89 yaşındayım. Bu yarışlara katılıyorum ve bitiriyorum. Bu yarışlarda iki defa kendi kategorimde 1'inci oldum. Altı defa 2'inci beş defa da 3'üncü oldum" şeklinde konuştu.

Yüzerken bulutları, martıları, kaleleri ve yalıları seyrettiğini ifade eden Aksüt, "Şimdi Boğaz'daki bu suyu görüyorsunuz değil mi? Ben yüzenlere, telaş etmeyin, kimseyle yarış etmeyin, derim. Evvela serbest yüzüyordum, şimdi sırt üstü yüzüyorum çünkü sırt üstü yüzmenin keyfi var" dedi.

"BOĞAZDA YÜZME HEM KOLAY HEM ZOR"

Boğazda yüzmenin hem kolay hem zor olduğunu dile getiren Aksüt, "Değişik akıntılar var. Ve lodos havası bu yarışlar için çok kötüdür. Çünkü tamamen sizin karşınızdan eser, zorlanırsınız, yorulursunuz. Bir gün yüzerken koluma bir şey çarptı. Yüzücüler birbirine yakın yüzdükleri zaman çarpışırlar. Ben uzakta yüzüyorum, bir şey çarpınca 'Yanımdaki kim' dedim. Bir baktım yunusmuş" şeklinde konuştu.

3 KUŞAK BİRLİKTE YÜZECEK

Bugünkü yarış için iddiası olmadığını ifade eden Aksüt, yarışa küçük oğlu ve torunu ile birlikte katılıyor. Dede, oğul, torun üç kuşak, kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakıyor.

 

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