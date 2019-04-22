(Görüntülü) 7 farklı ülkeden çocuklar buz pistinde buluştu

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Buz Hokeyi Turnuvası, 7 ülkeden 25 takımı İstanbul'da buluşturdu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona 10 yaş altı grubunda 7 ülkeden 25 takım katıldı. Rusya, Ukrayna, Hırvatistan, Sırbistan, Belarus ve Bosna'dan 15 takımın buz pistinde buluştuğu turnuvada, Türkiye'den de İstanbul BBSK A ve B Takımları ile birlikte 10 takım mücadele etti. Turnuvada şampiyonluğu Ukrayna temsilcisi Krivbass elde etti. Rusya ekibi Petersburg'un ikinci olurken, Ukrayna takımı Kryzhynka ise 3'üncü oldu. Turnuvaya katılan bütün sporculara madalya verildi.



FARKLI KÜLTÜRLERDEN ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELDİ



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan organizasyon ile farklı kültürlerden çocukların bir arada hoş vakit geçirmeleri ve 23 Nisan'ı birlikte kutlamaları sağlandı. Turnuva boyunca 400'ün üzerinde minik sporcunun mücadele ettiği her karşılaşma büyük bir heyecanla takip edildi. Tribünden karşılaşmaları takip eden 7 ülkeden gelen birçok aile, tezahüratlar yaparak sporculara destek verdi.



ALBAYRAK: ÇOCUKLARIMIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız. Geleceğimizi oluşturan miniklerin turnuvası, inşallah bizi bu sporun daha başarılı daha iyi yerlere getirecek diye inanıyorum. Geleceğin büyükleri şu an sahada ve atmosfer çok güzel. Anneler, babalar, çocuklar heyecanlı. Bunun devamında da Ankara'da 19 Mayıs'ta turnuvamız olacak. Onun da coşkulu bir turnuva olmasını bekliyoruz. İnşallah geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızla büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN DE BİR HOKEY ÜLKESİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLUYORUZ"



"Hokeyin daha gelişmiş olduğu ülkelerden geliyor misafirlerimiz" diyen Albayrak, "Haliyle durumları ülkemize gör çok daha iyi. Bu anlamda kulüplerimizi daha iyi sporcularla bir araya getirmek, tecrübelenmelerini sağlıyor. Bu tecrübeler onlara fayda sağlayacak. Artık Türkiye'nin de bir hokey ülkesi, turnuva yapılabilir bir ülke olduğunu göstermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



DENİZTOKER: ULUSLARARASI BİR FESTİVAL HAVASINDA OLUYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ise, "Uluslararası bir festival havasında oluyor. Sporcuların, küçük çocukların, spor enerjisini, heyecanlarını burada sergilemekteler" dedi.