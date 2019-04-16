(Görüntülü) 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı (EK GÖRÜNTÜ)

Uysal: "Ülkemizin coğrafi güzelliğinin Dünya'da eşi benzeri yok" Küçükbakırcı: "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Dünya'nın en büyük organizasyonlarından birisi" Bisiklet turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER - Mustafa AKIN- Murat SOLAK-Ersan SAN-Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,() İstanbul Ayasofya Müzesi önünden startı verilen 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019) bugün saat 11.00'de başladı. 17 takım sporcuları, ilk etap olan İstanbul - Tekirdağ arasında pedal çevirecek. UYSAL: "ÜLKEMİZİN COĞRAFİ GÜZELLİĞİNİN DÜNYA'DA EŞİ BENZERİ YOK" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için, "Takımlarla birlikte yarış başladı. Aynı anda tüm Dünya'da da canlı olarak yayınlanıyor. Bu da ülkemizin güzelliklerinin tüm Dünya'ya gösterilmesi demek. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Marmara Bölgesi, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve tekrar Tarihi Yarımada'da buluşma şeklinde olacak. Marmara Bölgesi'nin güzellikleri görülecek. İnanıyoruz ki, ülkemizin coğrafi güzelliğinin Dünya'da eşi benzeri yok. Tüm Dünya bu şekilde tanımış olacak. İyi bir yarış olacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu en önemli yarışlardan biri. Bugün burada startını verdik, Tarihi Yarımada'mızdan çıktı ve 6 gün sonra burada karşılayacağız. Güzel ve iyi bir yarış olmasını temenni ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. KÜÇÜKBAKIRCI: "CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARINDAN BİRİSİ" Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise yarışın önemine vurgu yaparak, "Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Dünya'nın en büyük organizasyonlarından birisidir. Dünya'da denizin altından geçen tek organizasyondur. Katılım ve destek son derece güzel. Biz de katılanlar, destek veren Sayın Valimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakan Yardımcımız ve Fatih Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız 6 gün sonra tekrar burada buluşmayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. BİSİKLET TURU NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapalı yollar nedeniyle alternatif yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Tur nedeniyle İstanbul'da bazı yollar saat 10.00'dan, bazı yollar ise saat 11.00'den itibaren trafiğe kapatıldı. Kapalı yollar nedeniyle sürücülerin yönlendirildiği alternatif yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.