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(Görüntülü) 4'ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Erzurum'da başladı

Turgay İPEK / ERZURUM,()   Erzurum'da düzenlenen 4'ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları başladı. Yarışmalarda Türkiye'yi 81 sporcu temsil ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi atletizm sahasında yapılan yarışmalara,...

Turgay İPEK / ERZURUM,()


 

Erzurum'da düzenlenen 4'ncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları başladı. Yarışmalarda Türkiye'yi 81 sporcu temsil ediyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi atletizm sahasında yapılan yarışmalara, Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya ve Türkiye'den toplamda 130 sporcu yer alıyor. Yarışmalar 15 Temmuz akşamında sona erecek

ATLETİZM FEDERASYON BAŞKAN VEKİLİ YASİN TAŞ: "ÇOK ELİT BİR ALT YAPI GELİYOR"

Uluslararası sprint ve bayrak yarışmalarına ilave olarak Balkan Bayrak yarışmalarını da eklediklerini belirten Atletizm Federasyon Başkan Vekili Yasin Taş, "Balkan Bayrak yarışması yaptığımız ilklerden ve Türkiye öncülüğünde bir yarışma oldu. Diğer ülküler özellikle bayrak yarışmaları uluslararası yer bulamaktan şikayetçilerdi, Bunu yaptığımız için bizi tebrik ettiler. Bu tip bayrak yarışmalarının önemli olduğunu da kanıtlamış olduk. Atletizm Federasyonu'nda özellikle çok elit bir alt yapı geliyor. Yatırımın meyvelerini almaya başladık. Siz ne kadar tohum ekerseniz o kadar da ekim biçersiniz. Gençlere, yıldızlara yatırım yapıyoruz. Onların semeresini de göreceğiz. Burada sporcularımızdan baraj derecelerini güçlendirmesini ve ülke rekorlarını kırmalarını arzu ediyorum" diye konuştu.

İlk günü oldukça çekişmeli geçen yarışmalara halk büüyk ilgi gösterdi.

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