Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 4. ayak müsabakaları başladı. Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 4. ayak müsabakaları Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde başladı. 16 golf kulübünden 22'si kadın toplam 58 sporcu 2 günde 36 çukurda mücadele edecek. Turnuvanın beşinci ayağı 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde Belek turizm merkezinde gerçekleştirilecek.
(Görüntülü) 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu başladı
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 4. ayak müsabakaları başladı. Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar...
17 Temmuz 2018 Salı 12:59
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