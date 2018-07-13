(Görüntülü) 2 altın kemerli Kırkpınar ağasına, davul-zurnalı karşılama

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, () EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2 altın kemerin ebedi tek sahibi olan ağası Seyfettin Selim; Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından kentte davul zurna ile karşılandı. Gürkan tarafından 3'üncü altın kemer boynuna takılan Kırkpınar Ağası Selim ve protokol üyeleri, daha sonra 'Cihan Pehlivanı' Adalı Halil ve Kara Emin'in mezarlarına ziyarette bulunarak, dua edip karanfil bıraktı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabakalar resmi törenle başladı. Minik pehlivanlar çayıra çıkarken, Kırkpınar Ağası, iş adamı Seyfettin Selim, kentte davul ve zurnalarla karşılandı. Kırkpınar'ın geleneklerinden biri olan ağa karşılama töreni için Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ile eski ağaların da aralarında bulunduğu protokol üyelerinin yer aldığı kortej, belediye binasından Talatpaşa Caddesi'ne kadar yürüdü. Kırkpınar Ağası Selim ise caddenin karşı yönünden davullar eşliğinde geldi. Gürkan, 2 altın kemerin ebedi tek sahibi olan iş adamı Seyfettin Selim'i karşılayıp, boynuna 3'üncü altın kemeri taktı. Karşılama sırasında Kırkpınar'ın efsane cazgırı Şükrü Kayabaş da maniler okudu. Kırkpınar'ın olmazsa olmaz dört unsuru olduğunu ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şunları söyledi: "Bunların en başında pehlivan gelir. Ama yağlı güreş çadırını çatan 3 direğimiz daha vardır. Hangisini çekseniz yağlı güreş olmaz. Hangisini çekseniz Kırkpınar olmaz. Bunlar pehlivanlarımızı cesaretlendiren, aşka, şevke getiren cenk havası çalan davul-zurna ekibimizdir. Bunlardan biri Hz. Hamza'dan beri bu geleneği sürdüren pehlivanlarımızı dualayarak, salavatlayarak Er Meydanı'na, Kırkpınar Çayırı'na salan cazgırlarımızdır. En önemlisi de pehlivanı, davul-zurnayı, cazgırı bütünleştiren, kişiliğinde yağlı güreşi temsil eden ağadır. 657 yıllık Kırkpınar çok ağalar gördü. Hepsine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılanlara rahmet diliyoruz. Çok ağamız geldi, çok ağamız geçti. Hepsinin kendince hizmetleri oldu. Ancak 657'nci Kırkpınar'ın tarihinde ilk defa bir ağa 2 altın kemeri almaya hak kazandı. O da Seyfettin Selim'dir. Kutluyorum kendisini. Bugün 657'nci Kırkpınar'ın açılış gününde, güreşlerin başlangıç gününde 657 yıllık bu destanda bir ilki yaşıyoruz. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e 657'nci Kırkpınar'ın altın kemerini takarken, göğsüne bir şeref madalyası olarak üçüncü altın kemeri takıyorum. İnşallah üçüncü altın kemeri de ebediyen almak Seyfettin Selim kardeşime nasip olur." DAVUL-ZURNA EKİBİNE 800 LİRA BAHŞİŞ VERDİ Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, davul zurna eşliğinde yürüyerek belediye binasına gitti. Belediye önünde Selim, Kırkpınar davul ve zurna ekibine 800 lira bahşiş verdi. Vali Günay Özdemir, Başkan Gürkan, Kırkpınar Ağası Selim ve eski ağaların da yer aldığı kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra kortej 'Cihan Pehlivanı' Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarlarını gitti. Mezarlara çelenk bırakılmasının ardından dualar okundu. Protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakıp, ayrıldı.