(Görüntülü) 15’inci Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası başlıyor

15’inci Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası Kâğıthane’de başlıyor. Turnuva öncesi Kâğıthane Hasbahçe'de bir basın toplantısı düzenlendi. Kâğıthane Belediyesi ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl 15’incisinin düzenleneceği Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası başlıyor. Uluslararası Güreş Federasyonu programında yer alan turnuvaya 15 ülke davet edildi. Bu ülkelerden; Özbekistan, Bulgaristan, Makedonya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Irak, Kırgızistan, Belçika, Ermenistan, Kosova ve Gürcistan turnuvaya katılacaklarını belirtti. Türkiye’den İstanbul karması ve milli takımın katılacağı turnuva, 27-28 Nisan tarihlerinde Profilo Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk dünyası arasında dostluğu pekiştirmek ve merhum şampiyon güreşçi Fevzi Şeker'in Türk güreşine katmış olduğu sporcu karakterini ölümsüzleştirmek maksadıyla düzenlenen turnuvanın basın toplantısı Kâğıthane Hasbahçe'de gerçekleştirildi. Toplantıya Kâğıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Bozbey, Güreş Federasyonu As Başkanı Mustafa Çakır ve merhum Fevzi Şeker'in eşi Kamer Şeker katıldı. “BU TURNUVA GENÇ KARDEŞLERİMİZ İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLACAK” Basın toplantısında konuşan Kâğıthane Belediye Başkan Yardımcısı Levent Dirice, “Güçlü değerlere sahip olan bir milletiz ve spor alanında da başı çeken en önemli dallardan birisi ata sporumuz güreş. Ben bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yaptığımız bu turnuvayı çok önemsiyoruz. İnşallah bu turnuva başarılı bir şekilde geçerek sonuçlanır. Burada birçok genç arkadaşımız var. Bir kısmı tecrübeli bir kısmı tecrübe kazanmaya devam ediyor. Bu turnuvanın genç kardeşlerimiz için de ayrı bir ilham kaynağı olacağına ve çeşitli başarılar kazanmalarına vesile olacağına inanıyorum” dedi. “TÜRK DÜNYASI GÜREŞ TURNUVASI 15’İNCİ YILINI DOLDURDU” İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Bozbey, “Türk Dünyası Güreş Turnuvası 15’inci yılını doldurdu ve 15’inci defa İstanbul ‘da süre gelen bir gelenek olarak devam etmekte. Güreş ata sporumuz, değerli bir branş. Geçtiğimiz ay yine Avrupa şampiyonasında göğsümüzü kabartan bir milli takımımız var. İnanıyoruz ki 2020 yılındaki olimpiyatlarda yine göğsümüzü kabartacak yeni güreşçiler bu turnuvadan çıkacaktır” ifadelerini kullandı. FEVZİ ŞEKER KİMDİR? 1962 Sivas doğumlu olan milli güreşçi, genç yaştan itibaren birçok başarılara imza attı. Macaristan'da ve Almanya'da dünya ikincilikleri elde eden sporcu, Akdeniz Oyunları'nda da birinciliklerle kürsüde yerini aldı. Birçok Dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan güreşçi, aktif sporu bıraktıktan sonra Büyükler Serbest Milli Takım Antrenörlüğü yaptı. Kendine has en iyi uyguladığı teknikler tek çift dalma, koltuk altı geçme, boyunduruk çekme ve çırpma olarak bilinen ve en son güreş milli takım direktörlüğü yapan Fevzi Şeker, geçirdiği kalp krizi sebebiyle 49 yaşında vefat etti.