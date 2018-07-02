(Görüntülü) 12 ülkeden 200 atlet Erciyes'in volkanik tepelerinde koşacak

KAYSERİ,() -

Erciyes Dağı'nda 6-7 Temmuz'da 3'üncü kez gerçekleşecek olan 'Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu'na 12 ülkeden 200 sporcu katılacak.

4 mevsim her türlü spor etkinliğinin yapıldığı bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi, eşsiz doğa güzellikleri ve kültür alt yapısıyla maratonculara yine ev sahipliği yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ile bu yıl üçüncü kez organize edilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu 6-7 Temmuz tarihlerinde Erciyes'te start alacak.

Doğa ve sporun iç içe olacağı ultra dağ maratonu, Vertical Kilometer 4.5 km, 60K Erciyes Ultra Sky Trail, 25K Trail Run ve 10K Hacılar Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak. Erciyes Dağı'nda 2 gün sürecek olan Uluslararası Erciyes koşusuna Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Kolombiya, Azerbaycan, Kuveyt ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcu katılacak. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun özel yarış takviminde yer alan Erciyes maratonunda mücadele edecek olan atletler, Uluslararası değeri olan puanları hanelerine yazdırmak ve global yarışlara katılmak için kıyasıya yarışacak.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok profesyonel ve amatör atletin katılım göstereceği Erciyes Maratonu'nda dünyaca ünlü atlet Pau Capell 60K ve VK kategorilerinde koşacak.

Erciyes'in zirvesini 360 derece koşacak olan yarışmacılar hem Erciyes'in engebelerine hem de uzun mesafeye karşı direnç gösterecekler. Geçtiğimiz yıl birincisinin parkur rekoru kırarak 8 saat 24 dakikada bitirebildiği 60 Km'lik yarış uluslararası atletizm camiasında da meydan okuyucu özelliğiyle dikkatleri çekiyor. 60K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda yarışmacılar, 64 kilometrelik çetin arazide Tekir Kapı'da başlayarak görkemli Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece dolanarak tekrar Tekir'deki finişte bitirecek. 25 Km Trail Run 2.000 metre üzeri irtifada Sarıgöl'den koşulup Tekir'de son bulacakken, 10 Km yarışı ise Hacılar - Tekir arasında koşulacak.

Geçen yıl 1 saat 1 dakikada parkur rekoru kırılan ve dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan Vertical Kilometer (VK) yarışında koşucular 2.400-3.400 metre arasında 1.000 metre irtifa kat ederek toplamda 4.5 km uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde koşup finiş noktasına ulaşacaklar. Maratonda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.