(Görüntü) Şenol Güneş Negredo yeni sezonda kadroda olmayacak (1)

Şenol Güneş: "Negredo yeni sezonda kadroda olmayacak"

"Transfer yavaş gitmiyor, para yok"





"Quaresma işini seviyor"





"Beşiktaş için daha ne yapabilirim diye düşünüyorum"





"Burak'ı geçen sezon da isterdim, Trabzon olduğu için girmedim"





Mustafa AKIN/İSTANBUL,()





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün yapacağı çalışma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen sohbet toplantısında kadroda yaşanacak değişimler ile ilgili bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "26 Haziran'a kadar kadroda bir dalgalanma olabilir. Kadroda kimler kalır, kimler gider ben de bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim. İyi ve faydalı olabilecek bir oyuncu ama bir santrfor alınacağı söylendikten sonra tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Dün geldi, 'idmana çıkarmaya gerek yok' dedim. 'Benimle işi yok gereği yapılsın' dedim. Negredo'nun maliyeti kulübe külfet. Yedek tuttuğum zaman o da rahatsız olacak. Yedek olsa, ucuz olsa onu bekletirim" ifadelerini kullandı.



"TRANSFER YAVAŞ GİTMİYOR, PARA YOK"



Transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Güneş, "Transfer yavaş gitmiyor, para yok. Para olsa öyle hızlı gidiyor ki. Adamlar yapıyor. Transferin belli. Bana sağ bek lazım. Hemen alalım, neyi bekliyoruz? Santrfor lazım, konuşursun bitirirsin. Sen şimdi gitmek istiyorsun, bir konuşalım, bir ay sonra yine buluşalım. Alan belli satan belli. Kimse para vermeden satmak ve almak istiyor. Nereden para bulacağız. Para bulacağız da alacağız, tabii ki görüşmeler yapılıyor" dedi.



Oğuzhan Özyakup'un geçtiğimiz sezon beklediği performansı veremediğini ancak bu sezon kendisinden büyük beklentileri olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Slovakya kampına 10 genç oyuncuyla gideceğiz. Talepler var, bu konuda isim vermeyeceğiz. Bütün bilgileri yönetime verdim. Oğuzhan'dan çok şey bekliyorum. Geçen sezon oynaması gereken futbolu bu sezon oynamak zorunda. Oğuzhan hücuma yönelik bir oyuncu ancak yapılan eleştirilerden dolayı geriye dönük oynuyor. Oğuzhan ve Tolgay orta sahada iki yönlü oyuncu. Bunların performansını siz de etkiliyorsunuz. Oğuzhan, hücum oyuncusudur. Sen gol atmazsan, asist yapmazsan seni kimse dinlemez ki. Tolgay'ın golleri yok" diye konuştu.



Kadronun sık değişmesinden dolayı sıkıntı yaşadığının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Talisca ve Tosic gitti. Gelene gidene bakmak yerine elimizdekinin kıymetini bileceğiz. Gidenlerden çok emek verenler vardı. Hem hizmet ettiler hem ekonomik katkı yaptılar. Sık sık kadroda değişiklik olduğu için ne olacağını bilmiyorum. Gelenlere bakacağım. Kimler gidiyor, kimler kalıyor. Kaç kişinin gittiğini yazmaktan yoruldum. Bir takımın stoperi iki kişidir. Çoğu takımın aynıdır. Bizde hep değişiyor" dedi.



"QUARESMA İŞİNİ SEVİYOR"



Şenol Güneş, ilk kampta 10-12 genç oyuncuyla çalıştıklarını ancak bir sonraki kampta başka oyuncuların geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu sağlıklı değil. Ekonomik krizi çözmek gerek. Yönetime 15 oyuncuya hiç dokunmayın' dedim. Ne para olarak ne de güven olarak onları sarsmayın. Geri kalan beş oyuncuyu satın. Oradan gelecek parayı da transfere harcayalım. Aras Özbiliz ve Oğuzhan Aydoğan'ı da kampa götüreceğim. Vagner Love da kulüp bulursa gidecek. Bulamazsa bakarız. Bu oyuncu tutmadı, güvenini kaybetti, sakatlandı. Hepsi üst üste geldi. Yoksa her tarafı futbolcu. Kulüp varsa gitmesini yoksa zorlamamasını söyledim. Jeremain Lens kulüp bulması halinde gidebilir. Yüksek maliyetli bir oyuncu. Kötü oyuncu mu, hayır. Ama önünde Quaresma var. Quaresma Türk futboluna en güzel bir örnek. 36 yaşında, ilk sezonda hiç düşünmediğim oyuncuydu. Çalışmanın ne demek olduğunu gösteriyor. En çok kızdığım adam, en takdir ettiğim adam oldu. Niye, işini seviyor."



"BEŞİKTAŞ İÇİN DAHA NE YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Beşiktaş camiasının kendisine destek çıktığını söyleyen Güneş, "Beşiktaş için daha ne yapabilirim diye düşünüyorum. Geçen sezon 21 puanı ligin ilk yarısında kaybettik. Taraftarlarımıza şampiyonluk borcumuz var. Şu an kendimi borçlu hissediyorum. Bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum. Beşiktaş, başkanı tribünden gelen büyük bir camia. Planlı ve huzurlu bir sezon geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yardımcı hoca konusu ile ilgili bilgi veren Güneş, "Bu konudaki kriterim, ortaya koyduğumuz çizgiyi bozmayacak birinin olması yönünde. Başkan hangi ismi söylerse alırım. Ne istediğimiz önemli. Yardımcı olacak, teknik anlamda işleri bilecek, futbol bilgisi ve antrenman bilgisi olacak. Beşiktaşlı olacak. İlhan (İlhan Mansız) ya da başka birisi, yine ben diyeceğim. Çok büyük bir olay değil, yeterki katkısı olsun. Bilgisiyle de etkilemesi lazım, kariyer yetmez. Takıma nasıl zarar vermesin diye düşünüyorum. Hikmet'i (Hikmet Karaman), Tugay'ı (Tugay Kerimoğlu), Şifo Mehmet'i bir ara düşündüm. Mourinho gelsin alırım. Beşiktaş şampiyonluklara eş değer kulüptür. Onunla yaşamak için gayret göstereceğim. Yeni başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. İyi saha sonuçlarını alacağımıza ve oyuncu üretimini yapacağımıza inanıyorum. Bu gücümüzü kullanacağız." dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarına nasıl bir kadroyla çıkacaklarına yönelik bir soruya, "Adam yok ki, ancak hazırlanabiliriz. İlk maça böyle gidecek gibi görünüyor. Hedef olarak geçebileceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.



"BURAK'I GEÇEN SEZON DA İSTERDİM, TRABZON OLDUĞU İÇİN GİRMEDİM"



Güneş, Atiba Hutchinson'ın takımda kalması yönünde olumlu olduğunu söyleyerek, "Bir yıl daha kalmasından yanayım. Kalma yönünde düşüncesi var" açıklamasını yaptı.



Ersan Adem Gülüm'ün de kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediğini belirten Güneş, şöyle konuştu: "Ersan sonuna geldi. Beşiktaş'ta bırakmak istiyor. Yardımcı hocalığa hazırlanıyor, hem de ağabeylik yapar. Onu direkt oynasın diye almıyorum. Vida gitti, Mitrovic gitti Pepe'nin yanına Ersan'ı almıyorum. Alternatif var. Mitrovic'in gitme durumu var. Ersan'ın işi bedava olacaksa alırız. Rafael ve Opare gündemimize gelmedi. Michael Lang'i düşündük ancak onu da başka takım aldı" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz konusu ile ilgili yorum yapan Güneş, "Burak transferine ekonomik şartlarımız el vermiyor. Burak'ı geçen sezon da isterdim. Trabzon olduğu için girmedim. Volkan Şen de vardı. Burak'ı almamız mümkün değil. Burak'ın parasını verebilir miyiz? Negredo'yu niye gönderiyoruz. Yüksek para dengeyi bozuyor" dedi.



Güneş son olarak olaylı Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gelen bir soruya, "Beyaz sayfa her zaman var, kirletiyoruz. Ali beyi tanıyorum. Aziz beyle de çok iyi dostluklarımız oldu. Kendi gerçeklerimizi futbolda saptırıyoruz. Komployu ben yaptım, o zaman cismi de ben attım, ben düştüm. Muayeneye gittim, gözümde yırtık var. Kanama oldu. Daha önce tansiyon 17'ye çıkmamıştı. Kıyafetim de bordo mavi değildi. Komplo, kumpas, tiyatro niye yapayım. Sen yaptırtma o zaman. Soyunma odasına gelseydin. Kim ne kazandı. Ben de kaybettim. Çok üzüldüm, kırıldım. İçten darbe gördük. Mühim olan ayakta durabilmek. Meslek olarak zaten uzatmaları oynuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.