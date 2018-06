(Görüntü) Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun, Tokatspor yönetiminde

Fatih YILMAZ/TOKAT,()





TFF 2'nci Lig takımlarından Tokatspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda yeni yönetim belli oldu. Genel kurulda yeni yönetime Tokatspor için Anonim Şirket kurma yetkisi verildi. Yeni yönetimde Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun da yer aldı.



Adnan Çiçek Spor Tesisleri'nde yapılan olağanüstü genel kurula A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tokatlı Ahmet Dursun, gazeteci ve spor yorumcusu Okay Karacan ve üyeler katıldı. Gündemdeki maddelerin görüşülerek karara bağlandığı kongrede, yeni yönetime Tokatspor için Anonim Şirket kurma yetkisi verilmesi için yapılan oylama ise delegelerin oyu ile kabul edildi. Genel kurula tek liste halinde iş insanı Ufuk Akçekaya, A Milli Takım ve Beşiktaş eski futbolcusu Tokatlı Ahmet Dursun, gazeteci ve spor yazarı Okay Karacan ve aralarında Tokatspor'da görev yapmış eski başkanların da bulunduğu yönetim kurulu üyesi aday listesi üyelerin tamamının oyunu alarak seçildi.



Seçim sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan iş insanı Ufuk Akçekaya, yıllardan beridir kanayan bir yaranın çözülmesi adına kendi risklerini ortaya koyarak Tokat'a geldiklerini, dünya markası Ahmet Dursun ile gazeteci ve spor yazarı Okay Karacan ile güzel projelere imza atacaklarını söyledi. Akçekaya şöyle konuştu: "Amaç, Tokat'tan 100 tane Ronaldo ve Messi çıkarmak. Bu 5-10 yıl olabilir. Biz eğitimciyiz. Türkiye'de 21 milyon öğrenciden Messi ve Rondaldo çıkmaması bizi üzdüğü için biz buna kafa yorduk. Tokat'ta bize çok güzel sözler verildiği için buraya geldik. Bizi isteyen birçok kulüp vardı fakat gerek Ahmet Dursun'un kaliteli duruşu, gerek Okay beyin kaliteli halinden burayı seçtik. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na, vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Göreceksiniz, burası Altınordu'yu geçerek dünyaya futbolcu üreten bir yer olacak.”



"TOKATSPOR'U GUZEL YERLERE GETİRECEĞİZ"



Tokatspor'u yakından takip ettiğini söyleyen Ahmet Dursun, "Tokatspor'un yaşadığı sıkıntıların hepsini yakından takip ediyordum. Okay ağabey ile buluştuğumda 'Ne yapabiliriz' diye düşündük. Tokatspor'a bir şekilde yardımcı olmak istedik. Tokatspor'u gerçekten üst liglere taşıyacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız çünkü biz Tokatlıyız. Ufuk beyi de bu işin içine yatırımcı olarak sokarak, el ele verdik. Tokatspor'u A.Ş. yaparak daha güzel yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.



Gazeteci ve spor yorumcusu Okay Karacan ise "Tokatspor dünyanın gittiği yere hızla giden oyunculardan birisi oldu. Eninde sonunda dünyadaki bütün futbol kulüpleri şirketleşecek. Bugün dünyadaki birçok futbol kulübü kendisini şirketleştirecek kar elde ettirecek yatırımcı arıyor. Yatırımcıyı bizde buraya getirmeye ikna ettiğimiz için mutluyuz. Herkesin destek vereceğini düşündüğümüz için mutluyuz. Amacımız Türk toprakları içerisindeki çocuklara fırsat eşitliği vermek. Ben Reşadiyeliyim. Harmanlarda ve yaylalarda şahane futbol oynayan arkadaşlarım vardı hiçbirisi futbolcu olamadı. O yeteneklerin peşine düştüğüm için buraya geldim. Harmanlardan ve yaylalardan birer tane futbolcuyu Türkiye'ye kazandırırsak görevimizi yapmış oluruz" dedi.