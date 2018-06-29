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(Görüntü) Beşiktaş günü tek idmanla kapattı

Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,()   Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün tek idman gerçekleştirdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah beyazlı oyuncular,...

Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,()


 

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün tek idman gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah beyazlı oyuncular, pas ve şut çalıştı. Güneş'in gelecek planlarında yer almadığını açıkladığı Alvaro Negredo, çalışmada yer almadı. İzinli Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Gary Medel ve Adriano Correia ise idmana katılmayan diğer isimler oldu. Dünya Kupası nedeniyle Rusya'da bulunan Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Pepe de çalışmada yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN SLOVAKYA KAMPI BAŞLIYOR

Öte yandan Beşiktaş kafilesi yurt dışı kamp çalışmaları için yarın Slovakya'ya gidecek. Yarın saat 14.00'te Slovakya'ya hareket edecek olan siyah beyazlı ekip, burada akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek. Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapılacak kamp 8 Temmuz'a kadar devam edecek. İstanbul'daki çalışmalarda yer almayan Oğuzhan Özyakup, Babel, Medel, Adriano Slovakya kampında takıma dahil olacak. İzinli olduğu için İstanbul'daki son çalışmalarda yer alamayan Gökhan Töre de Slovakya'da çalışmalarını sürdürecek.

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