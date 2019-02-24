Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı sefer iptal oldu
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı...
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar...

Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi 

KARAMAN,() -  Karaman'da 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler (TGESF) Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler, Büyükler ferdi ve takımlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı. Karaman Valiliği ve Spor İl Müdürlüğü'nün...

Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi 

KARAMAN,() - 

Karaman'da 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler (TGESF) Ümitler, Yıldızlar, Ümit Gençler, Büyükler ferdi ve takımlar Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı.
Karaman Valiliği ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya 35 ilden 189 sporcu katıldı. Türkiye Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde Yıldızlar, Ümit Gençler ve takım karşılaşmaları ile madalyalar sahiplerini buldu.
Madalya kazanan takım ve sporcular şöyle;
YILDIZ KADINLAR: 
36 kilo, 1. Gizem Dinçer (Kahramanmaraş)
40 kilo, 1. Hatice Dinçer (Kahramanmaraş)
48 kilo, 1. Sümeyye Rabia Keser (Aksaray)
52 kilo, 1. Elif Nur Beşli (Bursa)
YILDIZ ERKEKLER:
42 kilo, 1. Yusuf Narcıoğlu (Gaziantep)
46 kilo, 1. Oğuzhan Sevim (Bursa), 2. Erdal Mıh (Konya)
50 kilo, 1. Oğuzhan Çağdaş (Bursa)
66 kilo, 1. Nizami Sav (Aksaray), 2. Ahmet Kaya (Manisa)
ÜMİT GENÇ KADINLAR: 
44 kilo, 1. Seyhan Bayat (Adıyaman), 2. Damla Sarıçoban (Kahramanmaraş)
48 kilo, 1. Ruken Adıgüzel (Diyarbakır), 2. Kübra Melemir (Kahramanmaraş)
52 kilo, 1. Sıdıka Nisa Gök (Adana), 2. Esra Akova (Bursa), 3. Cahide Eke (Karaman)
57 kilo, 1. Melisa Aylak (Diyarbakır), 2. Neslihan Akgül (Kahramanmaraş) 3. Güliz Çakar (Manisa)
63 kilo, 1. Hatice Akgün (Eskişehir), 2. Selin Erdoğan (Kayseri), 3. Eda Sarsam (Manisa)
70 kilo, 1. Adalet Kabadayı (Aksaray), 2. Rabia Akova (Bursa)
+70 kilo, 1. Mizgin Zilan Ağahatun (Diyarbakır)
ÜMİT GENÇ ERKEKLER:
55 Kilo, 1. Sabır Kural (Diyarbakır), 2. Umut Akıncı (Diyarbakır), 3. Yusuf Adıgüzel (Diyarbakır)
60 kilo, 1. Kadir Kılıç (Adıyaman), 2. Hasan Küçükarslan (Adıyaman), 3. Muhammet Uygur (Aksaray)
66 kilo, 1. Mevlüt Can Açıkel (Aksaray), 2. Muhammet Balcı (Bursa), 3. Mehmet Akif Kural (Diyarbakır)
73 kilo, 1. Muharrem Alkan (Erzurum), 2. Oğuz Oduncu (Gaziantep), 3. Murat Tarün (Gaziantep)
81 kilo, 1. Ömer Genç (Kayseri), 2. Emrullah Toprakçı (Kocaeli), 3. Ramazan Karamoçu (Manisa)
90 kilo,  1. Ömer Buğra Ölçen (Bursa), 2. Alp Eren Tazegül (Kocaeli), 3. Emircan Er (Manisa)
100 kilo, 1. Furkan Özden (Manisa)
+100 kilo, 1. Atila Dinçaslan (Kayseri)
Takımlarda kadın ve erkekler  Türkiye şampiyonu belli oldu.
KADINLAR:
1. Aksaray Çağlayan Spor Külübü (Aksaray), 2. Manisa Görme Engelliler Spor Külübü (Manisa), 3. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (Denizli)
ERKEKLER:
1. Kocaeli BŞB Kağıtspor Kulübü (Kocaeli), 2. Manisa Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü (Manisa), 3. Manisa Görme Engelliler (Manisa), 3. Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü (Ankara)

(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328