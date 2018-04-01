Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, InterCup'ta finale çıktı!

Türkiye - Brezilya: 4 - 3

MALMÖ /

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, Malmö InterCup Turnuvası'nın yarı finalinde Brezilya'yı 4 - 3 yenerek finale yükseldi.

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen turnuvada Brezilya karşısında finali getiren 4 gol de Sevda Altunoluk'tan geldi. Yarı finalin diğer maçında ise Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-1 mağlup ederek finalde Kadın Goalball Milli Takımımızın rakibi oldu.

Türkiye ile Rusya arasında bugün oynanacak final mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu arada kaptan Sevda Altunoluk, turnuvada oynanan 5 maçta toplam 34 gol kaydederek gol krallığına bir adım daha yaklaştı.

(FOTOĞRAFLI)