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Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, InterCup'ta adını yarı finale yazdırdı

Milliler; İsveç'i 9-0, Kanada'yı da 10-3 yenerek yarı finalde Brezilya ile eşleşti MALMÖ / Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, İsveç'in Malmö şehrinde devam eden Malmö InterCup turnuvasının ikinci gününde oynadığı...

Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, InterCup'ta adını yarı finale yazdırdı

Milliler; İsveç'i 9-0, Kanada'yı da 10-3 yenerek yarı finalde Brezilya ile eşleşti

MALMÖ /

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, İsveç'in Malmö şehrinde devam eden Malmö InterCup turnuvasının ikinci gününde oynadığı iki maçı da kazanarak yarı finale yükseldi.
3 - 9 Haziran tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Kadınlar ve Erkekler Görme Engelliler Goalball Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık turnuvası olan Malmö InterCup'ta mücadele eden Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, oynadığı 4 maçı da toplamda 39 gol atarak kazandı ve yarı finale yükseldi. Turnuvanın ikinci günü sabah oynadığı ilk karşılaşmada Reyhan (3), Neşe (2) ve Kaptan Sevda'nın (6) golleri ile Kanada'yı 11-3 yenen ay yıldızlılar, akşam seansında ise İsveç'i Reyhan, Neşe ve kaptan Sevda'nın (8) golleriyle 10-3 yenerek yarı finalde Cezayir'i 8-4 yenen Brezilya ile eşleşti.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Eren Yıldırım, "Milli takım, 2016 Rio Paralimpik Şampiyonluğu'ndan sonra en güçlü seviyesine ulaştı" diyerek şunları söyledi:
'Yyarın finalde karşılaşacağımız Brezilya ile 2016 Paralimpik Oyunları öncesi kamp yapma imkanı bulmuştuk. 2016 yılından sonra ilk kez karşılaşacağımız Brezilya'yı rahat yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah Brezilya'yı yeneceğiz ve finalde Amerika-Rusya galibi ile oynayacağız. Ancak bu turnuvanın en büyük favorisi biziz ve buradan şampiyonluk kupasını alıp aynı başarıyı Dünya Şampiyonası'na taşımak istiyoruz'' diye konuştu.
Öte yandan kaptan Sevda oynanan 4 maçta toplam 30 gol atarak en yakın rakibine 16 gol fark attı ve çok büyük bir sürpriz olmazsa turnuvayı gol kralı olarak tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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