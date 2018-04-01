Görme Engelliler Goalball Kadın Milli Takımı, InterCup'ta 2'nci oldu

Türkiye - Rusya: 6 - 7

MALMÖ /

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, Malmö InterCup'ın finalinde Rusya'ya 7-6 yenilerek turnuvayı 2'nci sırada tamamladı. Rusya ise bu galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen turnuvada Türkiye, yarı finalde Brezilya'yı 4 - 3 yenerek finale çıkmıştı. Finalde de Rusya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 7-6 mağlup olarak ikinci oldu.

Rusya karşısında 5 gole imza atan Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı oyuncusu Sevda Altunoluk, toplamda 39 gole ulaşarak organizasyonu "gol kralı" olarak tamamladı.



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