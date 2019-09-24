Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki...
SPOR 24.09.2019, 14:45
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde milli takım, 3'üncülük mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda 2-1 kaybetti. Bu skorla, Avrupa Federasyonu (IBSA) Görme Engelliler Avrupa (B1) Futbol Şampiyonası'nda İngiltere 3'üncü olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mücadeleden detaylar
- Maç sonu açıklamalar (geçilecek)
İtalya'nın başkenti Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde milli takım, 3'üncülük mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda 2-1 kaybetti. Bu skorla, Avrupa Federasyonu (IBSA) Görme Engelliler Avrupa (B1) Futbol Şampiyonası'nda İngiltere 3'üncü olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mücadeleden detaylar
- Maç sonu açıklamalar (geçilecek)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1