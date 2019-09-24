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Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki...

SPOR 24.09.2019, 14:45
Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa dördüncüsü
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde milli takım, 3'üncülük mücadelesinde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda 2-1 kaybetti. Bu skorla, Avrupa Federasyonu (IBSA) Görme Engelliler Avrupa (B1) Futbol Şampiyonası'nda İngiltere 3'üncü olurken, Türkiye turnuvayı 4'üncü sırada tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mücadeleden detaylar
- Maç sonu açıklamalar (geçilecek)

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