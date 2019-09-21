Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı Paralimpik kotasına bir adım daha yaklaştı

Ercan ATA / Roma,() -

Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18:30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak. Romanya karşısında maça Reşat Aykut Akyol, Ramazan Kunduz, Abdullah Sümer, Emrah Öcal ve Ömür Mercan beşlisi ile çıkan Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı ilk yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Ömür Mercan'ın attığı golle 1-0 öne geçen Milliler son 10 dakikada skoru korumaya gidince kalesinde pozisyonlar verdi. İki topu direkten dönen Romanya gol atamayında Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı karşılaşmayı 1-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Yarın yarı finalde Fransa karşısına çıkacak olan millilerde savunmanın en önemli ismi İbrahim Üzüm yer almayacak. Belçika maçında gördüğü kırmızı kartla takım arkadaşlarını yalnız bırakan Üzüm, millilerin yarı final maçını ve finale kalmaları halinde takımda yer alamayacak.

Öte yandan İtalya'daki karşılaşmayı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Sancaktepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç de izledi.