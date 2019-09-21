banner314

banner325

Son Dakika

Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı Paralimpik kotasına bir adım daha yaklaştı

Ercan ATA / Roma,() -  Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı...

SPOR 21.09.2019, 15:42
Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı Paralimpik kotasına bir adım daha yaklaştı

Ercan ATA / Roma,() - 
Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ömür Mercan'ın 2'nci yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Türkiye, yarın TSİ 18:30'da Fransa ile yarı final karşılaşması yapacak. Türkiye, Fransa karşısında da galip gelmesi durumunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alacak. Romanya karşısında maça Reşat Aykut Akyol, Ramazan Kunduz, Abdullah Sümer, Emrah Öcal ve Ömür Mercan beşlisi ile çıkan Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı ilk yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Ömür Mercan'ın attığı golle 1-0 öne geçen Milliler son 10 dakikada skoru korumaya gidince kalesinde pozisyonlar verdi. İki topu direkten dönen Romanya gol atamayında Görme Engelliler (B1) Futbol Milli Takımı karşılaşmayı 1-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Yarın yarı finalde Fransa karşısına çıkacak olan millilerde savunmanın en önemli ismi İbrahim Üzüm yer almayacak. Belçika maçında gördüğü kırmızı kartla takım arkadaşlarını yalnız bırakan Üzüm, millilerin yarı final maçını ve finale kalmaları halinde takımda yer alamayacak. 
Öte yandan İtalya'daki karşılaşmayı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Sancaktepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç de izledi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:10
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 5 10
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0