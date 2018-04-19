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Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası sona erdi

BURSA,()  Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 280 sporcu mücadele verirken, 2 gün süren heyecan sona erdi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda...

Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası sona erdi

BURSA,() 

Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 280 sporcu mücadele verirken, 2 gün süren heyecan sona erdi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda heyecan sona erdi. Bursa'daki Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'nda gerçekleşen ve iki gün  boyunca süren yarışmalarda dereceye giren sporcular, madalyalarını aldı. 30'un üzerinde şehirden 280 sporcunun mücadele verdiği şampiyonada 10-11, 12-14, 15-17 ve 18- 18+ yaş grupları kürsü mücadelesi verirken, yarışmaların ikinci gününde de 200 metre, disk atma, cirit atma ve uzun atlama kategorilerinde mücadeleler verildi. 
İki gün süren şampiyona törenin ardından son buldu.
 

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