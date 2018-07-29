Görme engelli sporcuların hedefi şampiyonluk

TRABZON'da görme engelli sporcular tarafından 2011 yılında kurulan Vira 61 Görme Engelliler Spor Kulübü, Çankırı'da düzenlenecek Goalball Erkekler Yükselme Ligi öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Haftanın 5 günü antrenman yaparak çalışmalarını tamamlayan Trabzon ekibi, ilk kez katılacakları ligde, 42 kulüp arasından şampiyon olarak 3'üncü lige çıkmayı hedefliyor.

Vira 61 Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Göktuğ Bayrak, ilk kez katılacakları organizasyona çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet programında yer alan 'Goalball Erkekler Yükselme Müsabakaları', 30 Temmuz- 02 Ağustos tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenecek. Trabzon’da sadece görme engelli sporculardan oluşan Vira 61 Görme Engelliler Spor Kulübü de katılacağı 'Goalball Erkekler Yükselme Ligi' müsabakalarında kenti ilk kez temsil edecek. Haftanın 5 günü yoğun bir antrenman süreci geçiren Trabzon ekibi, ilk kez katılacakları ligde başarı yakalayarak 3'üncü lige çıkmayı hedefliyor. Çalışmalarında gayretli oldukları gözlenen Vira 61 sporcuları, zilli topun kullanıldığı ve oyun kurallarına göre kafa golünün ise 5 gol değeri taşıdığı ligde kenti en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

'HEDEFİMİZ 3. LİG'

Vira 61 Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Göktuğ Bayrak, müsabakalar sonucunda 3'üncü lige yükselmek istediklerini belirtti. Bayrak, "Görme engelli olmamıza rağmen haftada 5 gün antrenman yapıyoruz. 2 gün fitness, 3 gün maç antrenmanı olmak üzere yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Genelde arkadaşlarımızın hepsi çalıştığı için mesai bitiminden sonra akşam saatlerinde yoğun bir tempo ile devam ediyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi ilimizi en iyi temsil etmek amacı ve görme engelli arkadaşlarımıza ön ayak olmak niyeti ile devam ediyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın çoğu asosyal maalesef. Onları, kendilerini kapattıkları dünyadan alıp gerçek dünyaya adapte edebilmek için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu müsabakalar sonucunda 3’üncü lige yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.

"BU SPORUN VAROLMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Antrenör Seyfettin Uzun da, ekibinin sporu severek yaptığını ve iddialı olduklarını söyledi. Uzun, "Yaklaşık 20 yıllık beden eğitimi öğretmeniyim. Ben de bu sporun içerisine ilk defa katılıyorum. Elimizden geldiğince bu sporu arkadaşlarımıza sevdirerek Trabzon’da var olmasını sağlayacağız. Çok zevkli bir oyun. Görme engelli arkadaşlarımızın katılımı ile birlikte Trabzon’daki görme engelli sporcuların şehirlerarası yarışmalarda temsilini sağlıyoruz. Antrenmanlarımız çok zevkli. Arkadaşlarımız bu işi severek yapıyor. Görme engelli arkadaşlarımızın normal insanlardan bir farklarının olmadığını onların içerisinde olunca daha iyi anlıyoruz. Umarım katılacağımız turnuvada başarılı olurlar" diye konuştu.

"KAFA GOLÜ ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Vira 61 Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Gencebay Alparslan ise, antrenmanlardan çok zevk aldıklarını ve özellikle kafa golü odaklı çalıştıklarını kaydetti. Alparslan, "Antrenmanlarımız gırgır şamata ile geçiyor. Herkes birbirinin ayağına basıyor. Körlerle maç oynamak nasıldır bilmiyorum, ama oynamak isteyen varsa gelsin oynayalım. Bizde kafa golü 5 gol sayılıyor. Buna odaklı çalışıyoruz. Bu yüzden de ‘kafa golünü ben atacağım’ diye herkes birbirine giriyor. Biz de kafa golü atmaya uğraşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Engelli sporcuların antrenmanı

Sporculardan görüntüler

Kulüp başkanı konuşma

Antrenör ve sporcu konuşma

Detaylar

HABER: Emre KOLTUK - KAMERA: Aleyna BAYRAM/TRABZON, ()