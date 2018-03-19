Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı

Görme engelli sporcu Aslı Adalı, Avrupa rekoru kırdı

DUBAİ / Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de mücadele eden görme engelli milli sporcu Aslı Adalı, Avrupa rekoru kırdı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki...

Görme engelli sporcu Aslı Adalı, Avrupa rekoru kırdı

DUBAİ /

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de mücadele eden görme engelli milli sporcu Aslı Adalı, Avrupa rekoru kırdı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki organizasyonda milliler, 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.
T13 sınıfında mücadele eden milli sporcu Aslı Adalı ise 800 metrede elde ettiği 2.29.26'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırma başarısı gösterdi. Para Atletizm Grand Prix'de milli sporcuların elde ettiği dereceler şöyle:
ALTIN MADALYA:
Erkekler 400 metre: Oğuz Akbulut (51.23)
Erkekler 800 metre: Oğuz Akbulut (2.00.10)
Erkekler bin 500 metre: Oğuz Akbulut (4.14.47)
Erkekler 200 metre: Hakan Çıra (24.00)
GÜMÜŞ MADALYA:
Kadınlar 400 metre: Aslı Adalı (1.04.11)
Erkekler 400 metre: Hakan Çıra (53.05)
Erkekler bin 500 metre: Hüseyin Kaçar (4.16.59)
Kadınlar disk atma: Büşra Nur Tırıklı (25.42)
BRONZ MADALYA:
Kadınlar 800 metre: Aslı Adalı (2.29.26)
Kadınlar bin 500 metre: Aslı Adalı (5.09.37)
Kadınlar 400 metre: Öznur Alumur (1.04.80)
Erkekler 100 metre: Hakan Çıra (12.15)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314