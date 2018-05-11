Görme engelli milli judocu Zeynep'in hayali olimpiyat madalyası

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

AĞRILI görme engelli milli judocu Zeynep Çelik (22), 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ederek, madalya kazanmak istediğini söyledi.

Ağrı'da dünyaya gelen 15 çocuklu Çelik ailesinin doğuştan görme engelli kızı Zeynep, 4 yaşındayken babasını kaybetti. Ev kadını annesinin, devletin ödediği engelli maaşıyla büyüttüğü Zeynep, 13 yaşında Erzurum'a yatılı okumaya gitti. Erzurum'daki okulunda sporla tanışan Zeynep, goalball oynamaya başladı. Goalball Milli Takımı'na seçilen Zeynep, kulak rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası spora ara verdi. Kendisi gibi engelli kardeşinin judoya başlamasıyla bu spora merak salan Zeynep, kısa sürede yeteneğiyle antrenörlerinin dikkatini çekti.

'ANNEME DESTEK VERMEYE BAŞLADIM'

Görme Engelli Judo Milli Takımı'na seçilen Zeynep Çelik, Türkiye şampiyonluğunun ardından 4 yıl önce gençler kategorisinde dünya ikinciliği, ardından Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı. Bakü'de yapılan İslam Oyunları'nda üçüncülük elde eden Zeynep, Antalya'da yapılan Judo Dünya Kupası'nda da bronz madalya kazandı.

Spora başlamasının ardından hayatındaki değişiklikleri anlatan Zeynep Çelik, "Engelli bir birey olarak judo hayatımı değiştirdi. İlk olarak aileme, anneme maddi destek vermeye başladım. 15 kardeşiz, 2 kardeşim sporcu. Judo, benim hayatımda çok önemli" diye konuştu.

'TOKYO'DA MADALYA İSTİYORUM'

Antalya'da kazandığı madalyayı yeni evlendiği eşine armağan ettiğini dile getiren Zeynep Çelik, "Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Ardından dünya şampiyonasına hazırlanıp, madalya hedefliyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zeynep Çelik antrenörü ile yürürken görüntüsü

- Zeynep antrenör ile çalışırken görüntü

- RÖP: Zeynep Çelik

- Zeynep erkek arkadaşı ile çalışırken görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

FOTOĞRAFLI