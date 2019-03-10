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Görme Engelli Kadın Milli Takımı, Japonya'da tarih yazdı

İSTANBUL () - Japonya'nın Kodakan şehrinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Kadınlar Judo Turnuvası'nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı. Kodakan'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Kadınlar Judo Turnuvası'nda 14 ülkeden 97 sporcu...

Görme Engelli Kadın Milli Takımı, Japonya'da tarih yazdı

İSTANBUL () - Japonya'nın Kodakan şehrinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Kadınlar Judo Turnuvası'nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı.
Kodakan'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Kadınlar Judo Turnuvası'nda 14 ülkeden 97 sporcu madalya için mücadele etti. 57 kiloda mücadele eden dünya şampiyonu milli sporcu Zeynep Çelik Aydın sakatlığı nedeniyle şampiyonadan çekilmek zorunda kaldı. Turnuvaya milliler 48 kiloda Ecem Taşın, 52 kiloda Cahide Eke ve 63 kiloda Duygu Çete Artar ile devam etti.
ECEM TAŞIN ALTIN MADALYAYI KAÇIRDI
48 kiloda mücadele eden Ecem Taşın ilk maçında Japon Shzuka Hangai'yi 2-0 öndeyken tuş ile yendi. İkinci maçında Japon Sawa Shimada'yı da tuş ile yenerek finale çıkan Ecem, finalde 2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu Sandrine Martinet ile mücadele etti. Normal süresi 1-1 biten karşılaşma altın sete taşındı. Martinet, Ecem'i tuş altın skor ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Ecem ise gümüş madalyada kaldı.
DUYGU ÇETE ARTAR BRONZDA KALDI
63 kiloda Duygu Çete Artar ise Japon Hiroko Kudo ile mücadele etti. Artar, maçı tuş ile kazanarak dünya şampiyonu Koreli Jin Songlee ile karşılaştı. Songlee, Duygu karşısında maçı tuş ile kazandı. Rakibine yenilen milli sporcu, repesaj maçına çıktı. Bronz madalya için Japon Sonoko Hosoda ile karşılaşan Duygu, rakibini tuş ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
CAHİDE EKE BRONZ MADALYA KAZANDI
52 kiloda tatamiye çıkan Cahide Eke ise kilolarında eksik sporcu olduğu için çıktığı iki maçı kaybetti. İlk maçında olimpiyat şampiyonu Kanadalı Priscilla'ya waza-ari ile 1-0, ikinci maçında ise dünya şampiyonu Japon Ayumı Ishı'ya tuş ile yenilen milli sporcu, üçüncü maçında Japon rakibi tatamiye çıkmayınca bronz madalyanın sahibi oldu. 

(FOTOĞRAFLI)

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