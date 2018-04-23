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Görme Engelli Kadın Judo Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 5 madalya ile tamamladı Ercan ATA - ANTALYA,()  Antalya'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası'nda milliler bireyselde 4 bronz...

Görme Engelli Kadın Judo Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 5 madalya ile tamamladı

Ercan ATA - ANTALYA,() 

Antalya'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası'nda milliler bireyselde 4 bronz madalya kazanırken, takım sporlarında ise kadınlarda dünya üçüncüsü oldu.
Erkeklerde madalya kazanamayan Türkiye, kadınlarda Zeynep Çelik, Ecem Taşın, Raziye Uluçam ve Duygu Çete Artar ile 4 bronz madalya kazanırken, Kadın Milli Takımı ise takımlarda Japonya ve Özbekistan'ın ardından turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)

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