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Görme engelli futbolcular kıyasıya mücadele etti

Deniz TOKAT / DENİZLİ () - Denizli'de Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin 2'nci hafta karşılaşmasında Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı...

Görme engelli futbolcular kıyasıya mücadele etti

Deniz TOKAT / DENİZLİ () - Denizli'de Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin 2'nci hafta karşılaşmasında Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı konuk takım 5-1'lik skorla kazanırken, görme engelli futbolcuların kıyasıya mücadelesi takdir topladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GOSFED) tarafından düzenlenen Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nde Şirinköy Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takım, karşılaşma öncesi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 4 askerimiz için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. 25'şer dakikalık 2 devre halinde oynanan maçta kazanan taraf 5-1'lik skorla Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Mehmet Eray, Ali Çağlar (2), ve Ertuğrul Demirel (2) kaydetti. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü'nün tek golü ise Recep Aydeniz'den geldi.

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