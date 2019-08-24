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Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor. 17 Ağutos'ta Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde başlayan kamptaki seçmeler sonucu milli takım formasını giymeye hak kazanacak...
SPOR 23.08.2019, 08:46
B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor. 17 Ağutos'ta Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde başlayan kamptaki seçmeler sonucu milli takım formasını giymeye hak kazanacak sporcular, 14 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımda yer alacak. Teknik direktör John Ball, şampiyona öncesinde hazırlık maçları yapacaklarını belirterek, "Daha sonra seçmeler yapıp Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Kayseri'de bize destek veren ve en iyi şekilde ağırlayan yetkililere teşekkür ediyoruz. Burada yer alan 5 futbolcu ile yolları ayıracağız. Buradan 2 kaleci ve 8 futbolcuyu Avrupa Şampiyonası'na götüreceğiz" dedi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, Kayseri'de yapılan tesislerin meyve vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Görme Engelliler Futbol Milli Takım kampının şehrimizde yapılması ilimizde spor vizyonuna katkı sağlayacaktır. Buradaki kampın ardından İstanbul Riva'da son kamp gerçekleştirilecek. Kampta ilimizde forma giyen Oğuzhan Yokuş ve geçmişte Kayseri'de forma giymiş olan Develili Abdullah Sümer kardeşimiz de var. Kendisinin başarı göstererek milli takıma seçilmesini umut ediyorum" diye konuştu.
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