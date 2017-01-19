Görkem Ertaş Gürespor'da

Başkan Ahmet Çetin, 5 numara pozisyonunda oynayan Görkem Ertaş'ın takımdaki uzun rotasyonunu kuvvetlendirecek, önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Daha önce Orman Gençlik ve Osmaniyespor'da şampiyonluk yaşayan Görkem gibi deneyimli bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimizin de katkıları ile bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI
Başkan Ahmet Çetin, 5 numara pozisyonunda oynayan Görkem Ertaş'ın takımdaki uzun rotasyonunu kuvvetlendirecek, önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Daha önce Orman Gençlik ve Osmaniyespor'da şampiyonluk yaşayan Görkem gibi deneyimli bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimizin de katkıları ile bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI