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Görkem Ertaş Gürespor'da

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) şampiyonluk mücadelesi veren Edremit Belediyesi Gürespor, ABD'li Danaejah Grant'ın ardından Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Görkem Ertaş'ı da renklerine...

Görkem Ertaş Gürespor'da
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) şampiyonluk mücadelesi veren Edremit Belediyesi Gürespor, ABD'li Danaejah Grant'ın ardından Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Görkem Ertaş'ı da renklerine bağlayarak devre arasında ikinci transferini gerçekleştirdi. 32 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Görkem, Edremit temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Başkan Ahmet Çetin, 5 numara pozisyonunda oynayan Görkem Ertaş'ın takımdaki uzun rotasyonunu kuvvetlendirecek, önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Daha önce Orman Gençlik ve Osmaniyespor'da şampiyonluk yaşayan Görkem gibi deneyimli bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimizin de katkıları ile bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. 

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