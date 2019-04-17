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Gördes Güneşlispor satılığa çıkarıldı

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - Manisa Süper Amatör Lig A Grubu'nda yer alan Gördes Güneşlispor, satılığa çıkarıldı.1992 yılında kurulup Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesi veren kulüp, yeni sezonda uygun bir alıcı bulunursa...

Gördes Güneşlispor satılığa çıkarıldı

Erhan KASIRGA / MANİSA, () - Manisa Süper Amatör Lig A Grubu'nda yer alan Gördes Güneşlispor, satılığa çıkarıldı.1992 yılında kurulup Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e yükselme mücadelesi veren kulüp, yeni sezonda uygun bir alıcı bulunursa satılacak. 
Gördes Güneşlispor Başkanı Veysel Soner, "Yeni sezon için yönetim olarak yarışma haklarını taliplilere devretmeyi düşünüyoruz" dedi. Birçok kulüpten teklif aldıklarını belirten Soner, "Bu sezon kısıtlı imkanlarla mücadele ettiğimiz ligde düşeceğimiz düşünülürken aldığımız başarılı sonuçlarla tüm dikkatleri üzerimize çektik. Amatör liglerde mücadele etmek gerçekten zor. Görüştüğümüz kulüplerden birine haklarımızı devredeğiz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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