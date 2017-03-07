Good Angels-Galatasaray:73- 62

Salon: Angels Arena
Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Goran Sljivic (Avusturya), Alexandru Olaru (Romanya)
Good Angels: Oblak 19, Zirkova 7, Balintova 9, Allen 5, Baugh 18, Jurcenkova 10, Kupcikova 3, Stehlikova 2
Galatasaray: Işıl Alben 14, Jefferson 10, Pınar Demirok 7, Papova 7, Vitola 4, Da Silva 8, Traore 6, Paris 6, Cansu Köksal, Deniz Çolakoğlu
1. Periyot: 17-22
Devre: 39-37
3. Periyot: 56-53
İSTANBUL () - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Slovakya temsilcisi Good Angels'a deplasmanda 73-62 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı, 10 Mart Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.