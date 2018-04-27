Gomis, derbi maçlardaki gol orucuna son vermek istiyor

Yıldız oyuncu oynadığı 3 derbide gol veya asist üretemedi

Fransız golcü siftahını Beşiktaş'a karşı yapmak hedefinde

Başakşehir ve Trabzonspor ağlarını sarsmayı başardı

Ata SELÇUK / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazar günü oynanacak maç, sarı-kırmızılı takımın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için ayrı bir önem ifade ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sarı-kırmızılı takımın çıktığı 30 maçın 29'unda görev alan Gomis, bu mücadelelerde tam 27 gol kaydederek gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi Burak Yılmaz'a 5 gol fark attı. Ancak Fransız golcü, sarı-kırmızılı takımın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda rakip fileleri sarsmayı başaramadı.

3 DERBİDE GOL VEYA ASİSTİ YOK

Galatasaray bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısına toplamda 3 kez çıkarken, bu 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi tattı. İki Fenerbahçe derbisini golsüz eşitlikle geçen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile oynanan ilk maçta ise siyah-beyazlı rakibine 3-0 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis ise bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

SİFTAHI BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAPMAK İSTİYOR

Fransız golcü, Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürürken, bu maçta gol kaydederek derbi maçlardaki ilk golünü kaydetmek hedefinde. Yıldız oyuncu, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta gol kaydetmesi halinde, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi golüne ulaşmış olacak.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR AĞLARINI SARSTI

Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Medipol Başakşehir ve ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile oynadığı 4 maçta ise 2 gol üretmeyi başardı. Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Gomis, sarı-kırmızılıların kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada da takımının ikinci golüne imza atan isim olmuştu.