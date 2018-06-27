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Gomis'den Dünya Kupası yorumu

"Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı" "Takım arkadaşlarım Muslera, Nagatomo ve Belhanda başarılı performans sergiliyorlar" İSTANBUL / Galatasaray'ın golcü futbolcusu Batefimbi Gomis, "Türkiye'nin de Dünya Kupası'nda...

Gomis'den Dünya Kupası yorumu

"Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı"

"Takım arkadaşlarım Muslera, Nagatomo ve Belhanda başarılı performans sergiliyorlar"

İSTANBUL /

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Batefimbi Gomis, "Türkiye'nin de Dünya Kupası'nda olmasını isterdim. Türkiye'yi desteklemek beni çok mutlu ederdi" dedi.
Bomontiada'daki adidas Creator Collective Dünya Kupası Evi'nde futbolseverlerle bir araya gelen Gomis, ülkesi Fransa'yı turnuvanın favorisi olarak gördüğünü belirtirken, Dünya Kupası'nda mücadele eden Galatasaraylı oyuncuların çok iyi bireysel performanslar sergilediğini söyledi.
Gomis, şöyle konuştu;
"Galatasaray'daki üç takım arkadaşımın Dünya Kupası'ndaki bireysel performansları hayli başarılıydı. Tatilde ailemle birlikte vakit geçirmem sebebiyle tüm maçları izleyemesem de onları takip ettim. Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo'nun takımları üst turlarda başarılı sonuçlar almaya devam edebilir. Younes Belhanda'nın formasını giydiği Fas ise hayli zor bir grupta olmasına rağmen başarılı performans sergiledi. Belhanda da takımının başarılı oyuncuları arasındaydı."
Turnuvanın daha önceki organizasyonlara göre hayli farklı ve sürprizli olduğunu dile getiren yıldız futbolcu; Fransa, Brezilya ve Almanya gibi takımların çok zorlandıklarını vurguladı. Dünya Kupası'ndaki favorisinin, ülkesi Fransa olduğunu belirten başarılı forvet, ailesinin kökenleri sebebiyle Senegal'i desteklediğini sözlerine ekledi. 
"KEŞKE TÜRKİYE DE DÜNYA KUPASI'NDA OLSAYDI"
Batefimbi Gomis, A Milli Futbol Takımı ile ilgili de şu yorumu yaptı:
"Tabii ki bana ve aileme harika bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye'nin de Dünya Kupası'nda olmasını isterdim. Türkiye'yi desteklemek beni çok mutlu ederdi."

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