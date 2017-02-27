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Gomez ve Yusuf'a yeni antrenör

Frankfurt, () - İddialı bir takımda oynamak için Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez ve Yusuf Mallı kendilerini küme düşme mücadelesinin içinde bulurlarken Teknik Direktör Valerien İsmael'in görevine son verildi ve yerine Hollandalı Andries...

Gomez ve Yusuf'a yeni antrenör

Frankfurt, () - İddialı bir takımda oynamak için Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez ve Yusuf Mallı kendilerini küme düşme mücadelesinin içinde bulurlarken Teknik Direktör Valerien İsmael'in görevine son verildi ve yerine Hollandalı Andries Jonker (54) getirildi.

Hatfa sonunda kendi sahasında tehlike bölgesinde bulunan Werder Bremen'e 2-1 yenilen Wolfsburg, 22 puanla 14. sırada bulunuyor. Baraj maçı oynayacak 16. sıra ile arasında sadece 2 puan fark var. Sezona Dieter Hecking ile başlayan Wolfsburg beklenen başarıyı gösteremeyince menajer Klaus Allofs antrenör değişikliğine gitti ve Hecking'in yerine ikinci takımı çalıştıran İsmael'i getirdi.

JONKER, ALMANYA'DA ADINI LOUİS VAN GAAL'İN YARDIMCISI OLARAK DUYURDU

Bir süre sonra bu kez takımın finansörü Volkswagen grubu Klaus Allofs'un görevine son verdi. Toparlanmak bir yana gittikçe dibe çöken Wolfsburg şimdi şansını Andries Jonker ile deneyecek.

Jonker, Almanya'da adını van Gaal'in yardımcısı olarak duyurdu. Van Gaal'in işine son verilince Bayern Münih'te 5 maç da Teknik Direktörlük yaptı. Jonker, Felix Magath ve Köstner zamanında da Wolfsburg'da yardımcı antrenör olarak görev yaptı ve hücumcuları çalıştırdı. Jonker son olarak Arsenal'in alt yapısının başındaydı. Wolfsburg Jonker için İngiliz kulübüne bonservis ücreti ödeyecek.

 

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