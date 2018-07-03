Golfte Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası başladı

Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) faaliyet takviminde yer alan, Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Marmara Golf Sahası'nda başladı. Silivri'de bugün başlayan ve 6 Temmuz'da sona erecek şampiyonaya 15 kulüpten 68 oyuncu katılım gösteriyor.

Şampiyonanın ilk gününde erkekler grossda Taurus Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın ile kadınlar grossda Klassis Golf Kulübü'nden Damla Bilgiç 71 (-1)'er gross skorla günü ilk sırada tamamladılar. Erkekler grossda National AGGA sporcularından Mutlu Güner 73 (+1) gross skorla ikinci, Hamza Esmer 76 (+4) gross skorla üçüncü, Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil, Klassis Golf Kulübü sporcularından Tuğçe Erden ile Sena Ersoy 72'şer (par) gross skorla ikinci, National BGK'dan İrem Demir 73 (+1) gross skorla birinci raund sonunda üçüncü durumda yer aldı.

Erkekler A kategorisinde National AGGA'dan Mutlu Güner 69 vuruşla, Kadınlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş 65 vuruşla, erkekler B kategorisinde National BGK'dan Süleyman Emre Ergün 62 vuruşla, kadınlar B kategorisinde aynı kulüpten Merve Nur Balcı 66 vuruşla birinci gün sonunda ilk basamakta yer aldılar.

Dört gün sürecek şampiyonanın finalinin ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.

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