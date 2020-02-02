Golfçüler depremzedeler için sahaya çıktı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()-



ANTALYA'nın Serik ilçesinde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere golf turnuvası düzenlendi.

Geliri Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar görenler için kullanılacak turnuvaya 40 amatör golfçü katılırken, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Titanic Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık gibi isimler de turnuvada yer aldı.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "Biz Taurus Golf Kulübü olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında üyelerimizle bazı etkinlikler yapıyoruz. Arkadaşlarla karar aldık, bugünkü turnuvanın geliri ve aramızda toplayacağımız yardımları depremzedeler için kullanacağız. Turnuvanın amacı da bu" dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de, "Geçen günlerde ülkemizde gerçekleşen deprem çok acı sonuçlar doğurdu. Yaralılarımız ve kaybettiğimiz insanlar var. Tabii bu deprem bizi derinden yaraladı. Biz de Antalya'daki golf camiası ve Taurus Golf Kulübü olarak bir nebze de olsa destek verebilir miyiz diye bir turnuva düzenledik. Turnuvanın geliri ve arkadaşlarımızın bağışlarıyla depremzedelere az da olsa bir faydamız olursa ne mutlu bize. Geliri deprem bölgesinde kullanmak üzere yetkililere teslim edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Recep Turan röportaj

- Cahit Şahin röportaj

- Turnuvadan görüntüler