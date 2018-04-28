Golf turnuvasında Joachim Hansen birinci oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), ()

Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı 'Turkish Airlines Challenge' golf turnuvasında üçüncü gün müsabakalarını Danimarkalı Joachim B. Hansen eksi 12 vuruşla birinci tamamladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen 'Turkish Airlines Challenge' golf turnuvasında üçüncü gün müsabakaları tamamlandı. 30'u aşkın ülkeden 156 golfçü ile başlayan organizasyonun üçüncü gününde 68 golfçü mücadele etti. Günün müsabakalarını Danimarkalı Joachim B. Hansen eksi 12 vuruşla birinci tamamladı. İsveçli Simon Forsström, İskoçyalı Ewen Ferguson, Gallerli Stuart Manley, İsveçli Oscar Lengden, Fransız Victor Riu, İtalyan Francesco Laporta ve İngiliz Nathan Kimsey ise eksi 11 vuruşla ikinciliği paylaştı.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan 200 bin Euro ödüllü 'Turkish Airlines Challenge', 29 Nisan Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

'GOLF KLİNİK' ETKİNLİĞİ

Diğer yandan turnuva kapsamında Golf Klinik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe profesyonel golfçüler Adam Champman, Ugo Coussaud, Rhys Davies, Luca Cianchetti, Max Penney ve Kevin Hesbois, Antalya'da çalışmalarını sürdüren İşitme Engelliler Golf Milli Takım sporcuları ile minik golfçüler katıldı. Minik sporcularla yakından ilgilenen profesyonel golçüler, onlara vuruş teknilleri gösterdi, İşitme Engelliler Golf Milli Takım oyuncularına da deneyimlerini aktardı.

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