Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 Ocak'ta Belek'te başlayacak

Olimpiyat rekortmeni Rus Maria Verchenova da turnuvaya katılacak

Belek-

Golf Mad Promotions ekibinin 13.'sünü düzenleyeceği Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 -27 - 28 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenecek.

Toplam 20 ülkeden 204 golfçünün katılacağı Avrupa'nın en büyük Pro-Am Turnuvası National ve Carya sahalarında gerçekleşecek. Katılımcılar arasında Dünyanın en ünlü bayan golfçüleri arasında yer alan ve Olimpiyat rekortmeni Rus Maria Verchenova da katılacak. Ayrıca Avrupa bayanlar şampiyonasında iki kez şampiyon olan Carly Booth ve Erkekler Avrupa turunda Çin Open'ı kazanmış olan Damien Mcgrane gibi usta isimler de bu turnuvada yer alacak.

Pegasus, Turkcell, Huawie, Adopen, Emelda, Coral Travel ve Yoo-İstanbull sponsorluğunda turnuvaya katılan profesyonellere toplam 250.000 TL ödül dağıtılacak. Turnuva 28 Ocak akşamı yapılacak olan Gala ile son bulacak.