Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...
Bahçeli'den 'referandum' açıklaması
Bahçeli'den 'referandum' yorumu

Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 Ocak'ta Belek'te başlayacak

Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 Ocak'ta Belek'te başlayacak Olimpiyat rekortmeni Rus Maria Verchenova da turnuvaya katılacak Belek- Golf Mad Promotions ekibinin 13.'sünü düzenleyeceği Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 -27 - 28 Ocak 2017 tarihleri...

Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 Ocak'ta Belek'te başlayacak

Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 Ocak'ta Belek'te başlayacak

Olimpiyat rekortmeni Rus Maria Verchenova da turnuvaya katılacak

Belek-

Golf Mad Promotions ekibinin 13.'sünü düzenleyeceği Golf Mad Pro - Am Turnuvası 26 -27 - 28 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya Belek'te düzenlenecek.

Toplam 20 ülkeden 204 golfçünün katılacağı Avrupa'nın en büyük Pro-Am Turnuvası National ve Carya sahalarında gerçekleşecek. Katılımcılar arasında Dünyanın en ünlü bayan golfçüleri arasında yer alan ve Olimpiyat rekortmeni Rus Maria Verchenova da katılacak. Ayrıca Avrupa bayanlar şampiyonasında iki kez şampiyon olan Carly Booth ve Erkekler Avrupa turunda Çin Open'ı kazanmış olan Damien Mcgrane gibi usta isimler de bu turnuvada yer alacak.

Pegasus, Turkcell, Huawie, Adopen, Emelda, Coral Travel ve Yoo-İstanbull sponsorluğunda turnuvaya katılan profesyonellere toplam 250.000 TL ödül dağıtılacak. Turnuva 28 Ocak akşamı yapılacak olan Gala ile son bulacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55