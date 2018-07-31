Golf heyecanı Bodrum'da yaşanacak

İSTANBUL /

Bodrum'da bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum', 4-5 Ağustos tarihlerinde Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

İş, sanat ve cemiyet dünyasını buluşturacak turnuvada, iki gün boyunca 100'ü aşkın golf sporcusu 6 farklı kategoride kupayı kazanmak için yarışacak. Turnuvaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu'nun yanı sıra birçok ünlü simanın da katılması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR 5 AĞUSTOS'TA BELLİ OLACAK

Bodrum Ortakent'te yer alan Bodrum Golf Kulübü'nün 9 çukurlu golf sahasında, iki tur üzerinden oynanacak Turkcell Platinum Golf Challenge'ta sporcular, 'Erkekler A-B-C', 'Kadınlar A-B' ve 'Gençler' olmak üzere 6 ayrı kategoride kupaya uzanmaya çalışacak. Organizasyon, 5 Ağustos Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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