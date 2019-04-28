Gölcükspor - Serik Belediyespor: 0-0

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()
STAT: Gölcük Şehir Stadı
HAKEMLER: Selim Özen (xx), Emre Doğu (xx), Eren Özçelik (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Kadir (xx), Sedat (xx), Erdem Korkmaz (xx), Furkan (xx)(Dk.84 Ömer Çetinbaş), Uğur Erk (xx)(Dk.64 Barış xx), Ömer Faruk (xx)(Dk.88 Aziz Mirza), Selim (xx), Onur (xx), Uğur Uğur (xx), İsmail (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) – Taner (xx), Erdal (xx), Kaan (xx), Sinan (xx), Ahmet (xx)(Dk.86 Çağlar), Alican (xx), Sertaç (xx)(Dk.75 Mehmet xx), Burçin (xx), Erdi (xx)(Dk.78 Arda Kürşat), Atakan (xx)
GOL: Yok
SARI KART: Furkan (Gölcükspor)
TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Gölcükspor, konuk ettiği Serik Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
(FOTOĞRAFLI)