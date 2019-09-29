Gölcükspor - Diyarbekirspor: 2-0
Soner GÜLEZER / KOCAELİ () STAT: Gölcük Şehir HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Mehmet Vargün (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx) GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Erdem (xxx), Barış Şen (xxx), Furkan (xx), Barış Kazer (xxx) (Dk. 90 Efkan), Batuhan (xx)...
Soner GÜLEZER / KOCAELİ ()
STAT: Gölcük Şehir
HAKEMLER: Emre Yüksel (xx), Mehmet Vargün (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xxx) - Erdem (xxx), Barış Şen (xxx), Furkan (xx), Barış Kazer (xxx) (Dk. 90 Efkan), Batuhan (xx) (Dk. 73 İsmail xx), Evren (xx), Kadir (xxx), Akın (xx), Selim (xx), Oktay (xxx) (Dk. 82 Yücel)
DİYARBEKİRSPOR: Ahmet (x) - İbrahim Has (x) (Dk. 30 Güney x), Reşo (xx), Uğur Ayhan (xx) (Dk. 80 Taner), Vedat (xx), Fikret (xx), Şevket (xx), Doğukan (xx) (Dk. 56 Toplunay x), Ali Han (xx), Furkan (xx), Mehmet Fuat (xx)
GOLLER: Dk. 10 Barış Şen, Dk. 40 Barış Kazer (Gölcükspor)
KIRMIZI KART: Dk. 60 Furkan Özyapı (Gölcükspor)
SARI KARTLAR: Kadir, Furkan, Evren, İlyas (Gölcükspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti.
10’uncu dakikada sağdan gelişen atakta topla buluşan Oktay ceza sahası içerisine ortaladı, iyi yükselen Barış Şen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
31’inci dakikada Reşo’nun kafa vuruşunda top ağlara giderken Akın son anda topu kornere çeldi.
40’ıncı dakikada Furkan’ın pasıyla topla buluşan Barış Kazer kaleci ile karşı karşıya kaldı. Barış Kazer topu kalecinin solunda ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gölcükspor, Diyarbekirspor'u 2-0 yendi.
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