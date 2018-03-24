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Gölcükspor-Diyarbekirspor: 1-4

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), () STAT: Şehir HAKEMLER: Ere Yüksel (xx), Vedat Demir (xx),Ozan Bekar (xx) GÖLCÜKSPOR: Sercan (x) - Furkan Sakı (x), Furkan Özyapı (x), Ömer Faruk Boz (x)(Dk.67 Ahmet Özer x), Sedat (x), İbrahim (x), Ahmet Kutluer...

Gölcükspor-Diyarbekirspor: 1-4

Erol KAÇMAZ/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

STAT: Şehir
HAKEMLER: Ere Yüksel (xx), Vedat Demir (xx),Ozan Bekar (xx)
GÖLCÜKSPOR: Sercan (x) - Furkan Sakı (x), Furkan Özyapı (x), Ömer Faruk Boz (x)(Dk.67 Ahmet Özer x), Sedat (x), İbrahim (x), Ahmet Kutluer (x)(Dk.63 Emre x), Oktay (xx), Selim (x), Onur (x), Murat Can (x) (Dk.46 Cenk x)
DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (xxx) - Emre (xxx), Mustafa (xxx)(Dk.87 Arda), Umut (xxx)(Dk.80 Aykut xx), Muhammed (xxx), Mehmet (xxx), Taner (xxx)(Dk.90 İbrahim), Gökhan Köseoğlu (xxx), Emrah (xxx), Fatih (xxx), Turgay (xxx)
GOL: Dk. 90+1 Oktay (Gölcükspor), Dk.26 Muhammed, Dk.62 Mehmet, Dk.85 Aykut, Dk.90+4 Tugay (Diyarbekirspor)
SARI KART:  İbrahim, Sedat (Gölcükspor), Mehmet, Mustafa, Emre (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gölcükspor, sahasında Diyarbekirspor'a 4-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
26'ncı dakikada Diyarbekirspor atağında Muhammed'in ceza sahası sol çaprazdan sert şutu kaleci Sercan'ın geçtikten sonra yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0.
43'üncü dakikada Gölcükspor atağında ceza sahası dışında Oktay'ın pasında buluşan Sedat'ın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.
54'üncü dakikada sağ kanattan Oktay'ın vuruşunda top kaleci Gökhan Yenigün'den döndü. Ceza sahası içinde boşta kalan topa Ömer Faruk'un vuruşunda kaleci Gökhan Yenigün topu kornere çeldi.
62'inci dakikada sağ kanattan ceza sahası yapılan ortaya iyi yükselen Mehmet'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0.
72'nci dakikada ceza sahasında Oktay'ın vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
85'nci dakikada Mustafa'nın ortasıyla buluşan Aykut'un vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.
90+1'nci dakikada Oktay topu filelerle buluşturdu: 3-1.
90+4'üncü dakikada Tugay'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şu ağlara gitti: 4-1.
Diyarbekirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.

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