Gölcükspor - Altındağ Belediyespor: 0-2
Soner GÜLEZER / GÖLCÜK (Kocaeli) () STAT: Gölcük Şehir HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Harun Öztekin (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx) GÖLCÜKSPOR: İlyas(xx), Erdem (xx), Barış Şen (xx), Batuhan (xx), Yücel (xx), Emre (xx) (Dk. 73 Furkan...
Soner GÜLEZER / GÖLCÜK (Kocaeli) ()
STAT: Gölcük Şehir
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Harun Öztekin (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas(xx), Erdem (xx), Barış Şen (xx), Batuhan (xx), Yücel (xx), Emre (xx) (Dk. 73 Furkan Özyapı x), Volkan (xx), İsmail (xx), Sercan (x) (Dk. 83 Efkan x), Selim (xx), Umut (xx)
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Kıvanç (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 73 Serkan x), Muzaffer (xx), Uğur Uğur (xxx) (Dk. 84 Gürkan Alver x), Barış Bozdilki (xx), Ahmet (xx), Emre Toptan (xxx), Yalçın (xx), Emrah (xx), Burak (xx) (Dk. 45 Fatih Karslı xxx), Semih (xx)
GOLLER: Dk. 64 - Dk. 70 Uğur Uğur (Altındağ Belediyespor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Muzaffer, Burak Balaban, Ahmet Buğrahan, Emrah Çalışkan (Altındağ Belediyespor) - Yücel Candemir (Gölcükspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Gölcükspor kendi sahasında Altındağ Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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