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Gölbaşı, Bilardonun merkezi oluyor…

Türkiye’de emsali olmayan ve Gölbaşı’nda hayata geçen Bilardo Turnuva Tesisi Temel atma töreni Semih Saygıner’in katılımıyla gerçekleşti…

SPOR 27.02.2021, 12:08 Murat Aydın
Gölbaşı, Bilardonun merkezi oluyor…

Türkiye’de emsali olmayan ve Gölbaşı’nda hayata geçen Bilardo Turnuva Tesisi Temel atma töreni Semih Saygıner’in katılımıyla gerçekleşti…

Dünyada "Mr. Magic" ya da "The Turkish Prince" lakaplarıyla tanınan Dünya Şampiyonu Semih Saygıner’in de katıldığı temel atma töreninin açılış konuşmasını Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan yaptı. Turnuva Tesisi’nin Gölbaşı ve ülkemiz açısından önemine vurgu yapan Ersan Ercan “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik başta olmak üzere bu süreçte büyük özveri ile çalışan Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisin hayata geçmesinin gerçek mimarı olan Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’i birkaç cümle ile anlatamam. Yaklaşık 2 yıldır bu tesisin hayata geçmesi için büyük gayret verdik. Çok çalıştık ve bu aşamaya geldik. Tesisimiz hem sporumuza hem de Gölbaşı’mıza anlam katacak. Dünya ve Avrupa şampiyonaları burada gerçekleşecek. ABD’den Japonya’ya İspanya’dan Kore ve Vietnam’a kadar bütün dünya şampiyonlarına burada ev sahipliği yapacağız. Semih Saygıner gibi milli sporcularımızı da burada ağırlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük zaferlerde sevinçlerde buluşmak üzere” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise 2 bin metrekare inşaat alanına sahip bilardo kompleksinin Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Bilardo hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi ile takip edilen ve ülkemizde en çok ilgi gören spor dallarından biri. Bugün, burada açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli sporcumuz, dünya şampiyonumuz Semih Saygıner başta olmak üzere, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu gibi değerli sporcuları, ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.”

Spor turizminin başkenti

Ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapılacak olan tesis ile spor turizminin Ankara’ya taşınacağını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Spor denilince akla Ankara ve Gölbaşı gelecek. Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonaları önümüzdeki yıldan itibaren Gölbaşımızda oynanmaya başlayacak. TRT’den naklen yayınlanacak bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşımız tanıtılacak hem de yıl içerisinde buraya gelecek binlerce sporcu ve seyirci ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağız” açıklamasında bulundu. 

Federasyon binası Gölbaşı’na taşınıyor

Tesisin içerisinde yer alacak alanlardan da bahseden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Tesisimizde, federasyon binası, turnuva salonu, fuaye, kafeterya ve mutfak, seyirci ve sporcu ayrı giriş-çıkış alanları, bay-bayan sporcu giyinme odaları, maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası, hakem odası, sinema koltuklu çift tribün, tüm salona hâkim loca, toplantı salonu, açık otopark gibi pek çok alan bulunacak” dedi.

 Gölbaşı’nın gençlerine de çağrıda bulunan Başkan Şimşek “Benim de sizden isteğim ülkemize ve Gölbaşımıza dünya şampiyonlukları getirmeniz olacak. Bunları yaparken hem Bilardo Federasyonumuz hem de belediyemiz her zaman yanınızda olacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tesisimizde emeği geçen Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Gölbaşımıza, Ankara’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadeleri ile sözlerini noktaladı. 

Başkan Ramazan Şimşek ayrıca Tulumtaş Mağarası’nın da turizme açılacağını ve Üniversiteler Caddesi’nin de 2021 yılı içerisinde açılacağı bilgilerini verdi.

“Türkiye başarılı sporcuları ile domine edecek güçtedir.”

Semih Saygıner ise bilardonun dünyada büyük ilgi gören bir spor dalı olduğuna vurgu yaparak “1980’li yılların başında bilardoya başlamış ve bilardonun aileler tarafından tasnif edilmeyen bir spor olduğunu görmüş bir sporcu olarak, bu aşamaya gelişine şahitlik etmek beni çok mutlu ediyor. Bilardo dünyada tanınan spor dalıdır ve Türkiye başarılı sporcuları ile domine edecek güçtedir. Herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in protokol üyelerinin ve davetlilerin temel atma startını vermesi ile devam etti. Konuşmaların ardından dünyaca ünlü bilardocu Semih Saygıner’e meydan okuyan Başkan Ramazan Şimşek ile Semih Saygıner’in maçı renkli anlara sahne oldu.

#Gölbaşı #blardo
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