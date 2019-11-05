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Göksel Gümüşdağ: UEFA'nın mili takımımıza ve kulüplerimize yönelik tavrı kabul edilemez

Göksel Gümüşdağ, "UEFA’nın milli takımlarımıza ve kulüplerimize yönelik bu siyasi ve ayrıcalıklı tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği Vakfı olarak UEFA’nın çifte standartını kınıyor ve teröre karşı haklı mücadelesinde teröre...

SPOR 05.11.2019, 17:23
Göksel Gümüşdağ: UEFA'nın mili takımımıza ve kulüplerimize yönelik tavrı kabul edilemez
Göksel Gümüşdağ, "UEFA’nın milli takımlarımıza ve kulüplerimize yönelik bu siyasi ve ayrıcalıklı tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği Vakfı olarak UEFA’nın çifte standartını kınıyor ve teröre karşı haklı mücadelesinde teröre karşı destek amacıyla verilen bu anlamlı selamın her zaman arkasındayız" dedi.
"KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İÇİN MEHMET SEPİL’DE KARAR KILDIK"
Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı, gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısı sonrası oy birliğiyle  Mehmet Sepil oldu. Göreve Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil’in getirildiğini ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Vakfın geçmişte başkanlığını yapan Fikret Orman ve Erol Bedir kulüpteki görevlerinden ayrıldığı için otomatikman bir olağanüstü genel kurul kararı alındı. İki başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugünkü olağanüstü genel kurulda 18 kulübün desteği ile Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanı olmuştur. Başkan yardımcıları Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz olmuştur. Kendilerine görevlerinde başarılar dileriz, hayırlı olsun” diye konuştu.
"18 KULÜBÜN İMZASI İLE ORTAK BİR DEKLARASYONU UEFA’YA YOLLAYACAĞIZ"
18 kulübün imzasıyla ortak bir deklarasyon yayınlayacaklarını belirten Gümüşdağ, "Mehmet başkanın kendisi yurt dışında, bu akşam dönüyor. Kendisi ile tüm kulüp başkanlarımız ile birlikte bir irtibat kurduk ve video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin barış pınarı harekatındaki aklı terörle mücadelesinde birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bu dönemde, 18 kulüp başkanımız ile bugün ortak bir deklarasyon duyuracağız. Bu deklarasyonu 18 kulübün imzası ile birlikte UEFA’ya yollayacağız" açıklamasında bulundu.
"SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"
UEFA’nın asker selamına yönelik başlattığı incelemeleri 18 kulüp olarak kınadıklarını söyleyen Göksel Gümüşdağ, "A Milli Futbol Takımımız’ın Arnavutluk ve Fransa maçlarında sonra futbolcularımız yaptığı asker selamını politik ve provokatör davranış olarak gören ve bu maçlar hakkında inceleme başlatan UEFA, ayrıca Medipol Başakşehir futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı asker selamı sevincine inceleme başlatmıştı. Ardından da dün itibariyle Başakşehir futbolcuları Mehmet Topal, Junior Ciacara, Azubuike, Robinho, Edin Visca hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. UEFA’nın bu milli takımlarımıza ve kulüplerimize yönelik bu siyasi ve ayrıcalıklı tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği Vakfı olarak UEFA’nın çifte standartını kınıyor ve teröre karşı haklı mücadelesinde teröre karşı destek amacıyla verilen bu anlamlı selamın her zaman arkasındayız. Süper Lig’in 18 kulübü olarak esas olan ülkemizin itibarıdır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" şeklinde konuştu.
"VİDEO HAKEM SİSTEMİ HALA GEÇİŞ SÜRECİNDE, BU YÜZDEN SORUNLAR VAR"
Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hala sorunlu olduğunu kabul ettiklerini ifade eden Gümüşdağ, "Biz bugün yeni başkanı seçtik, bugün sadece Başakşehir’in davası olmayan, Türk futbolunun sorunu olan ve hepimizin davası olan bir konu var önümüzde. En büyük gündem maddemiz bu. 18 kulüpte sahadaki mücadele ve rekabete rağmen bu masada toplanıp kenetleniyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklentilerimiz var. Video hakemliği geldiğinde sorunların azaldığını söylemiştik ama sorunlar hiçbir zaman bitmeyecekti, doğru. Geçiş sürecinde hala sorunlar var. Bunlarla ilgili federasyon ile yoğun şekilde çalışmalıyız, tüm kulüp başkanları bu konuda hem fikir. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan daha büyük gayret bekliyoruz. Daha şeffaf ve beraberlik içinde çözmemiz gerektiğine inancımız var" ifadelerini kullandı.
Göksel Gümüşdağ, bir komisyon kurduklarını da söyleyerek şunları kaydetti:
"Kamuoyunda konuşulan stopajlarla ilgili, Kulüple Birliği olarak bir komisyon kurduk. Bu komisyon sadece bununla ilgilenecek, başkanlığını Mehmet Sepil yapacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç Bey komisyonda görevlendirilmişlerdir."
"GALATASARAY, KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN OLMAZSA OLMAZI"
Galatasaray’ın Kulüpler Birliği için olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Ulu bir çınar, diğer kulüplerimiz gibi onlarda buranın olmazsa olmazı. 18 kişilik aile hep bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.
"SORUŞTURMA DOĞRU DEĞİL"
Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısı ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda ise şunları ifade etti:
"Ülkemizin teröre karşı yürüttüğü bu haklı mücadelede, bu sevgiden, bu duygudan neden rahatsızlık duyuyorlar. Biz asker selamına devam edeceğiz. UEFA’da olan takımlarımız, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir; her attığımız golden sonra asker selamı vermeye devam edeceğiz. Bütün başkanlar da memnuniyetle karşıladı bu durumu. Biz duruşumuzdan taviz veremeyiz. Bugün saha içinde, saha dışında rekabeti gördük ama eğer mesele bayraksa, ülkemizse geriye kalan hepsi küçük bir detay. Bu birlik beraberliğin, bu resmin verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle UEFA’ya bu çifte standardı ve bu siyasi kararının son verilmesi gerektiğine inanıyorum. Soruşturmanın bile doğru olmadığını düşünüyorum. Ne oldu da bugüne kadar ceza olmayan şimdi ceza oldu. Baktığınızda disiplin soruşturması yürütüyorsunuz ama cezai bir maddesi yok, karşılığı yok. UEFA’nın maalesef burada bir siyasi kararı var. Ben bütün kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Göksel Gümüşdağ’ın açıklamaları

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