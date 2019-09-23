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Göksel Gümüşdağ: Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz
Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ mücadelenin ilk devresindeki son pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği kararı sert bir dille eleştirdi. Beşiktaş...
SPOR 23.09.2019, 23:11
Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ mücadelenin ilk devresindeki son pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.
Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakem hatalarına değinen Göksel Gümüşdağ, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a ve yönetim kuruluna ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarınının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Konuşulacak maçla ilgili çok pozisyon var. Fakat arkadaşlar bu öyle bir pozisyon ki, eğer bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" şekilinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakem hatalarına değinen Göksel Gümüşdağ, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a ve yönetim kuruluna ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarınının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Konuşulacak maçla ilgili çok pozisyon var. Fakat arkadaşlar bu öyle bir pozisyon ki, eğer bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" şekilinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları
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