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Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi. Turuncu-lacivertli...
SPOR 04.10.2019, 01:25
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi.
Turuncu-lacivertli taraftarlar, Başakşehir'in Avrupa sınavı öncesi başkan Göksel Gümüşdağ'ı tezahüratlarla karşıladı. Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, bu maçın ülke puanı için çok önemli olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.
Öte yandan Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sene de şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını belirterek, takımın oturması gerektiğini söyledi.
Turuncu-lacivertli taraftarlar, Başakşehir'in Avrupa sınavı öncesi başkan Göksel Gümüşdağ'ı tezahüratlarla karşıladı. Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, bu maçın ülke puanı için çok önemli olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.
Öte yandan Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sene de şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını belirterek, takımın oturması gerektiğini söyledi.
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